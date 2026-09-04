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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. الطماطم تقفز 8 جنيهات وتراجع البطاطس

الخضراوات
الخضراوات
رحمة سمير

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، وفقًا لآخر تحديثات السوق، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض الأصناف، أبرزها الطماطم والكوسة، مقابل تراجع أسعار البطاطس وبعض أنواع الباذنجان والفلفل.

ويعد سوق العبور من أبرز مؤشرات حركة تداول الخضراوات في مصر، فيما تختلف أسعار التجزئة للمستهلكين بحسب المنطقة وتكاليف النقل وهوامش التجار.

الطماطم والبطاطس

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 10 و25 جنيهًا، بزيادة بلغت 8 جنيهات عن السعر السابق.

في المقابل، تراوح سعر البطاطس بين 12 و20 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن السعر السابق.

الخضراوات والفاكهة

ارتفاع أسعار البصل والكوسة

تراوح سعر البصل الأبيض اليوم بين 8 و15 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن السعر السابق، فيما سجل البصل الأحمر المستوى نفسه، بزيادة جنيه.

أما الكوسة فتراوحت بين 18 و30 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات، بينما سجل الجزر بين 10 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

تراجع أسعار بعض أنواع الباذنجان

سجل الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلو، بانخفاض جنيه عن السعر السابق، بينما تراوح الباذنجان الرومي بين 2.5 و5 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

كما سجل الباذنجان الأبيض بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

أسعار الفلفل

تراوحت أسعار الفلفل الرومي بين 4 و10 جنيهات للكيلو، بينما سجل الفلفل الحامي بين 6 و11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

أما الفلفل الألوان فتراوح بين 20 و44 جنيهًا للكيلو.

البامية والملوخية

تراوح سعر البامية اليوم بين 30 و45 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الخيار

بلغ سعر الخيار الصوب بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

الثوم والليمون

تراوح سعر الثوم بين 25 و45 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الليمون البلدي بين 13 و27 جنيهًا، بزيادة جنيهين عن السعر السابق.

وسجل الليمون الأضاليا بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وتعكس حركة الأسعار اليوم استمرار التباين بين أصناف الخضراوات في سوق العبور، مع ارتفاع بعض المنتجات مقابل تراجع أخرى، بينما تظل أسعار التجزئة للمستهلك مرتبطة بأسعار الجملة إلى جانب تكاليف النقل والتداول وهوامش الربح.

أسعار الخضراوات الخضراوات سوق العبور الارتفاع الطماطم والكوسة

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