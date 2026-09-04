وزير الري: استمرار أعمال الإزالة لكافة التعديات على مجرى النيل وفرعيه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم استمرار أعمال الإزالة الفورية لكافة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، مع استمرار التنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية، لضمان تحقيق مستهدفات المشروع.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه المهندس أبوبكر الروبي، بشأن مستجدات أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، وما يتم تنفيذه من أعمال لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، وذلك في إطار أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات.

وذكر التقرير أن الأعمال المنفذة أسفرت عن إزالة 186 حالة تعدٍ ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإزالات المنفذة حتى الآن إلى 1024 حالة.

في سياق متصل، تتواصل أعمال الإزالات المستهدفة ضمن الموجة الـ 30 لإزالة التعديات، والبالغ عددها 2813 حالة تعد.

وشدد الدكتور سويلم على أن أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه" مستمرة دون توقف، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات، بهدف استعادة الانضباط للمجرى المائي، والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، ورفع قدرته على استيعاب التصرفات المائية.

كما شدد على مواصلة أعمال المتابعة والرصد المستمر لمجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم عودة التعديات التي تم إزالتها، واستمرار الحفاظ على مجرى النهر وفرعيه وحمايته من كافة أشكال التعدي.

يأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار توجيهات الدولة باستمرار إزالة كافة التعديات على نهر النيل وفرعيه، وبما يضمن الحفاظ على شريان الحياة، وحماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.