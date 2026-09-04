تسريع إجراءات الحجر وفتح الأسواق.. مصر والعراق تبحثان زيادة التبادل الزراعي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير أحمد خفاجي، سفير مصر الجديد لدى جمهورية العراق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة ودعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وفي بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة للسفير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الدبلوماسية، ومؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الممتدة التي تجمع بين مصر والعراق على كافة المستويات.

وأكد فاروق استعداد وزارة الزراعة، الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للجانب العراقي، ونقل الخبرات المصرية في مجالات استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري الحديث، واستنباط الاصناف النباتية والتعاون المشترك في مجال البحوث الزراعية وذلك بما يتوافق ورغبة الجانبين.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تذليل أي عقبات قد تواجه حركة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية بين البلدين، والعمل على تسريع إجراءات الحجر الزراعي والبيطري لتسهيل تدفق الصادرات، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المصرية في القطاع الزراعي العراقي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب السفير أحمد خفاجي عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيداً بالنهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر حالياً. وأكد حرصه خلال الفترة المقبلة على دفع عجلة التعاون، والعمل كحلقة وصل فعالة بين القاهرة وبغداد لتعزيز الشراكة الاقتصادية والزراعية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.