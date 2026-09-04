قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس “جافا سكريبت”ل700 ألف طالب بأولى ثانوي.. وتسليم 1.2 مليون تابلت للطلاب
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه
2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسريع إجراءات الحجر وفتح الأسواق.. مصر والعراق تبحثان زيادة التبادل الزراعي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير أحمد خفاجي، سفير مصر الجديد لدى جمهورية العراق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة ودعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وفي بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة للسفير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الدبلوماسية، ومؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الممتدة التي تجمع بين مصر والعراق على كافة المستويات.

وأكد فاروق استعداد وزارة الزراعة، الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للجانب العراقي، ونقل الخبرات المصرية في مجالات استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري الحديث، واستنباط الاصناف النباتية والتعاون المشترك في مجال البحوث الزراعية وذلك بما يتوافق ورغبة الجانبين.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تذليل أي عقبات قد تواجه حركة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية بين البلدين، والعمل على تسريع إجراءات الحجر الزراعي والبيطري لتسهيل تدفق الصادرات، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المصرية في القطاع الزراعي العراقي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب السفير أحمد خفاجي عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيداً بالنهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر حالياً. وأكد حرصه خلال الفترة المقبلة على دفع عجلة التعاون، والعمل كحلقة وصل فعالة بين القاهرة وبغداد لتعزيز الشراكة الاقتصادية والزراعية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الزراعة وزير الزراعة التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

الزمالك

الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح من مواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الأرصاد

ظاهرة "النينيو" المناخية تشتد الأشهر المقبلة.. هل تتأثر مصر| الأرصاد تجيب؟

وزير الزراعة

تسريع إجراءات الحجر وفتح الأسواق.. مصر والعراق تبحثان زيادة التبادل الزراعي

وزير الري: استمرار أعمال الإزالة لكافة التعديات على مجرى النيل وفرعيه

وزير الري: استمرار أعمال الإزالة لكافة التعديات على مجرى النيل وفرعيه

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد