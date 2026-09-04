عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات

تعرض ملعب روجرز في مدينة تورونتو الكندية لأضرار كبيرة بعد عاصفة رعدية عنيفة اجتاحت المدينة يوم الأربعاء، ما يضع مصير آخر حفلات الصيف للفرقة الأسطورية AC/DC المقررة في 16 سبتمبر أمام علامة استفهام، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

انهيار مدرجات ومقاعد

وأظهرت صور جوية التُقطت بطائرات درون ومروحيات انهيار مقاعد وأجزاء من المدرجات في الملعب الواقع بحي Downsview، والذي افتتح في 2025 ويتسع لـ 50 ألف متفرج.

وأكد مسؤول في Live Nation Canada - الشركة المالكة للملعب - أن المنشأة "تعرضت لأضرار كبيرة"، مشيراً إلى أن فرق العمل تجري حالياً تقييماً شاملاً للأضرار قبل الإعلان عن الخطوات المقبلة،ولم تُسجل أي إصابات جراء العاصفة.

تورونتو تحت وطأة العاصفة

وضربت العواصف جنوب أونتاريو برياح قوية أسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن أكثر من 150 ألف منزل وفق هيئة الأرصاد الكندية.

وفي تورونتو الكبرى، تسببت أمطار غزيرة تراوحت بين 5 و12.5 سم فيضانات واسعة بالشوارع، فيما سجلت سرعة الرياح أكثر من 80 كم/س، وتجاوزت الهبات 129 كم/س في بعض المناطق.

كما تساقط برد بحجم كرات التنس على حي North York شمال المدينة، فحطم زجاج السيارات ونوافذ الشقق.

مستقبل الحفلات الكبرى على المحك

ويُعد ملعب روجرز من أحدث ساحات الحفلات الكبرى في كندا، واستضاف خلال عام واحد فقط أسماء لامعة مثل Oasis في جولة لم الشمل العام الماضي، وBTS أواخر أغسطس، وبرونو مارس وFoo Fighters هذا العام.

وكان المغني كريس ستابلتون اختتم للتو حفلين في الملعب قبل العاصفة بـ24 ساعة، وبحسب الموقع الرسمي، فإن حفل AC/DC في 16 سبتمبر هو آخر حفلات الصيف في الملعب، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إقامته في موعده في ظل حجم الأضرار.