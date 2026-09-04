موجز أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ يتفقد الاستاد الرياضي.. ودعم المدارس بالرمال الصفراء بمركز بلاط

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد الاستاد الرياضي ومركز شباب الخارجة

في إطار استعدادات المحافظة لاحتفالات العيد القومي، قام محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد بجولةٍ تفقدّية، صباح اليوم، شملت الاستاد الرياضي ومركز شباب الخارجة للتنمية الشبابية؛ وذلك لاختيار المكان الأنسب لإقامة حفل الزفاف الجماعي المقرر عقده الشهر المقبل تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، يرافقه محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، وجهاد متولي رئيس المركز، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

تابع نائب المحافظ التجهيزات الجارية لإقامة الحفل المستهدف إقامته لـ 100 عريس وعروس بالتنسيق مع الجمعية الشرعية، مُوجهًا بمراجعة كافّة إجراءات الأمن والسلامة وتأمين دخول وخروج الحضور، ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء، وتمهيد الطرق المؤدية للحدث واستكمال أعمال التشجير، مع مراعاة حُسن التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنية لتنظيم الحدث بالشكل اللائق.

كما شملت الجولة تفقد مقر مركز التخاطب التابع لمؤسسة زايد الخيرية بمركز التنمية الشبابية بالخارجة، حيثُ اطلع كجك على طبيعة العمل داخل المركز الذي يقدم خدماته حاليًا لـ ١٥٠ طفلا، واستمع لشرحٍ وافٍ حول مهارات التكامل الحسي والحركي والتخاطب التي يتم تقديمها، كما شهد أداء فقرة فنية للأطفال من رواد المركز، مُشيدًا بجودة أداء الأطفال وتنوع الخدمات التي يقدمها المركز.

في مبادرة هي الأولى من نوعها.. دعم المدارس بالرمال الصفراء بمركز بلاط بالوادي الجديد

أطلق مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد مبادرة موسعة لدعم المدارس والمناطق الحيوية بالمركز وتزويدها بالرمال الصفراء وتسويتها باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للمركز، وذلك في إطار التجهيزات الشاملة لاستقبال العام الد راسي الجديد.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، والتي أكدت على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين جاهزية كافة المنشآت التعليمية ومحيطها لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

يتابع عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، سير الأعمال ميدانياً لحظة بلحظة ، لضمان تغطية جميع المدارس والمواقع الحيوية بالنطاق الإداري للمركز. ورافقه خلال جولاته التفقدية كامل محمد، نائب ثان المركز، لمتابعة دعم المدارس بالرمال الصفراء للتخلص من الحفر وتسهيل حركة الطلاب.

وأكدت رئاسة المركز استمرار العمل بكامل طاقة المعدات حتى الانتهاء من جميع المواقع المستهدفة قبل انطلاق الدراسة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري لمركز بلاط.

التطعيمات ضد الحصبة لحماية صحة الأسرة والمجتمع.. ندوة بالوادي الجديد



نظّم مجمع اعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ، ندوة توعوية موسعة بعنوان "أهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ودور الأسرة في الوقاية"، بمشاركة مدير الإدارة الصحية بمركز الداخلة الدكتور عبدالله كامل ، ومدير تنظيم الأسرة بالمحافظة الدكتور محمود إبراهيم ، ومسؤول تنظيم الأسرة بالداخلة الدكتورة سارة جبالي ، ولبنى محمد مشرفة الرائدات الريفيات بمديرية الصحة ، ونخبة من الأطباء والمتخصصين في الصحة العامة والرائدات الريفيات، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

في بداية الندوة أكد المحاضرون أن الحصبة والحصبة الألمانية تُعدان من الأمراض الفيروسية المعدية التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على الأطفال والحوامل في حال الإهمال.

وأوضح الخبراء المتخصصون خلال الندوة أن الالتزام بجدول التطعيمات الروتينية والجرعات التنشيطية يمثل الحائط الوقائي الأول لحماية الأبناء والحد من انتشار العدوى داخل المجتمع.

وأشار المتحدثون إلى أن الحملة الطبية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ستنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل لتطعيم جميع الأطفال من عمر تسعة أشهر حتى عشر سنوات ، وتهدف لرفع المناعة المجتمعية ضد الحصبة وحماية الأطفال من الأمراض المعدية ومضاعفاتها ، مشيدين في هذا الصدد بدور الهيئة العامة للإستعلامات من خلال قطاع الاعلام الداخلي، في التعاون المثمر والمسؤول مع وزارة الصحة والسكان .

كما شهدت الفعالية مناقشات تفاعلية سلطت الضوء على الشائعات والأفكار المغلوطة حول اللقاحات، حيث فُنّدت بالأدلة العلمية الموثوقة، مع التأكيد على أمان وفاعلية التطعيمات المُقدمة عبر الوحدات الصحية والمراكز الطبية. وتطرقت الكلمات إلى الدور المحوري للوالدين في متابعة بطاقات تطعيم الأطفال والالتزام بالمواعيد المقررة لضمان بناء مناعة مجتمعية قوية.

واختُتمت الندوة بتبني مجموعة من التوصيات العلمية والإعلامية التي تهدف إلى استدامة التوعية وتعزيز الرعاية الصحية الأسرية، حيث شددت التوصيات على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للتطعيما مع التأكيد على ضرورة حرص الأسرة على تلقي الأطفال لجرعات تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية في مواعيدها المقررة دون تأخير.

كما أكد التوصيات على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية من خلال الاستمرار في تنفيذ الندوات الميدانية والنشرات الإعلامية عبر مراكز الإعلام الداخلي لتفنيد المفاهيم الخاطئة حول أمان اللقاحات وما يثار في هذا الشأن من شائعات .

كما طالب الحضور بتفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينيةعبر التعاون بين القطاع الصحي والمدارس والمساجد والكنائس لنشر الوعي بأهمية الوقاية ودعم المبادرات الصحية الوطنية.

ولفتت التوصيات الى أهمية الفحص المبكر والمتابعة الدورية للحوامل والتوعية بخطورة إصابة السيدات الحوامل بالحصبة. إضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عن طريق إشراك الجمعيات الأهلية في الوصول إلى المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا لضمان تغطية تطعيمية شاملة لكافة الأطفال.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع الوعي الصحي وتعزيز الرعاية الوقائية لدى المواطنين، وضمن فعاليات الحملة الاعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " معا نحمي أطفالنا من الحصبة والحصبة الألمانية " ، تحت رعاية رئيس الهيئة السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد.

أدار الندوة محمود عزت الاعلامي بمجمع اعلام الداخلة .