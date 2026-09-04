2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال

تسببت الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر ‌الماضي في خسائر كبيرة بالممتلكات والمساكن والبنية التحتية حيث تُقدر بما لا يقل عن 387.5 مليار روبية ​نيبالية (2.56 مليار دولار).



وفي تصريحات له ؛ ذكر دارما راج أوبريتي ​رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ⁠وإدارتها في نيبال ، إن التكلفة التقديرية لبناء الطرق ​والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار ​الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر، ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار.



وأضاف أوبريتي : هذه مبالغ تقديرية. ​وقمنا بحسابها بالتنسيق مع مختلف الهيئات ​والإدارات المعنية، وسيتم إجراء تقييم ‌مفصل ⁠قريبا.



وذكر أوبريتي : نيبال ستحتاج إلى إعادة بناء نحو 20 ألف منزل تقريبا في المناطق المتضررة وإن الفيضانات دمرت ​7500 منزل ​على ⁠الأقل بالكامل.



وكان انهيار جليدي تسبب في اندفاع سيل من الجليد والصخور والطين عبر ​نهر تريشولي في المنطقة الحدودية ​بين ⁠نيبال والصين يوم 26 أغسطس مما أدى إلى سحق مدن وقرى ومقتل أكثر ⁠من ​1250 شخصا، ولا يزال أكثر ​من 4200 آخرين في عداد المفقودين، بجانب نزوح الآلاف.