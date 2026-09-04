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"من الطابور لجرس المرواح"|إعلان مواعيد اليوم الدراسي في المدارس استعدادا لبدء الدراسة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"من الطابور لجرس المرواح"|إعلان مواعيد اليوم الدراسي في المدارس استعدادا لبدء الدراسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

مواعيد اليوم الدراسي في المدارس للعام الدراسي 2026 / 2027 .. أعلنتها مديريات التربية والتعليم على صفحاتها عبر فيس بوك ، استعدادا لبدء الدراسة 12 سبتمبر في المدارس الحكومية والخاصة

حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم ، جداول تكشف موعد طابور الصباح و مواعيد و زمن الحصص المدرسية وموعد انتهاء اليوم الدراسي في مدارس كل محافظة .

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2027

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2027  في المدارس الدولية الأحد القادم الموافق 6 سبتمبر 2026  في المدارس الدولية ، بينما ينطلق العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة واليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية يوم 12 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

اليوم الدراسي المدارس التربية والتعليم مواعيد اليوم الدراسي

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