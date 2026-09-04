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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ

قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ
قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ

تبدأ وزارة السياحة والآثار تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م عبر شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، ويستمر التسجيل حتى 27 سبتمبر، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية وإعلان نتيجتها في 30 سبتمبر.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لموسم الحج المقبل 1448هـ/2027م، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر الجاري، وحتى 27 سبتمبر، من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج.

واعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي للموسم المقبل، في إطار استعدادات الوزارة المبكرة للموسم، وحرصها على تطوير منظومة الحج السياحي وضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج والحفاظ على حقوقهم.

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أن الضوابط الجديدة تتضمن مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي، بما يتناسب مع مختلف الشرائح والقدرات الاقتصادية للمواطنين، مع الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

كما شددت الوزارة على إحكام الرقابة والمتابعة على أداء شركات السياحة خلال مختلف مراحل تنفيذ برامج الحج، منذ إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن، بما يضمن حصول الحاج على جميع الخدمات المتفق عليها وفق البرنامج المتعاقد عليه.


 

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