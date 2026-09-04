حبس شخص متهم بالتعدى على آخر بعصا خشبية في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق حبس شخص متهم بالتعدى على اخر بإستخدام "عصا خشبية" وإحداث إصابته بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على نجله بإستخدام "عصا خشبية" وإحداث إصابته حال تواجده بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس وشرخ بالذراع " - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 29 / إبريل الماضى حدثت مشاجرة بينه وبين سائق سيارة "ميكروباص" بسبب خلاف حول أولوية المرور قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.





أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها المشكو فى حقه (سائق - مقيم بمحافظة الغربية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.