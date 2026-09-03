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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طالبه بدفع رسوم إنتظار.. القبض على سايس تشاجر مع قائد سيارة بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات ومطالبته بدفع مبالغ مالية نظير السماح له بإنتظار سيارته بإحدى الساحات بالقاهرة .
 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله قرر بأنه يعمل بالساحة المشار إليها وأنها مستأجرة من الجهات المعنية بمحافظة القاهرة ، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد قائدى السيارات لخلافات حول قيمة ركن سيارته.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى منادى سيارات

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