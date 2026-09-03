سرقهم وهما بيلعبوا كورة.. القبض على لص سرق 5 هواتف من داخل ملعب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتسلل لأحد الملاعب وسرقة 5 هواتف محمولة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليهم (5 طلاب – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبسؤالهم قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلتهم وسرقة هواتفهم من داخل حقائبهم حال قيامهم باللهو بأحد ملاعب كرة القدم بدائرة المركز بتاريخ ٢٩/أغسطس المنقضى.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطعى الفيديو (عاطل – مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (هاتف محمول من المستولى عليهم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميليه سيئا النية "أمكن ضبطهما" ، وبحوزتهما (6 هواتف من بينهم الهواتف المستولى عليها) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.