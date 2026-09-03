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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من الشبورة غدا وتتوقع طقس حار على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة 4 سبتمبر طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر : معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 35 37 22

6 أكتوبر 36 38 22

بنها 35 37 24

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 33 36 24

بلطيم 33 36 25

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 33 36 26

بورسعيد 32 36 26

الاسماعيلية 37 39 23

السويس 36 38 24

العريش 33 37 23

رفح 32 36 22

رأس سدر 35 38 25

نخل 35 37 21

كاترين 30 32 17

الطور 36 38 25

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 38 40 28

الغردقة 39 41 28

الاسكندرية 32 36 24

العلمين 31 35 23

مطروح 31 35 23

السلوم 33 36 23

سيوة 37 39 22

رأس غارب 38 40 28

سفاجا 39 41 27

مرسى علم 38 40 28

الشلاتين 39 42 28

حلايب 34 37 29

أبو رماد 38 40 27

مرسى حميرة 38 40 28

أبرق 37 39 27

جبل علبة 37 39 27

رأس حدربة 34 36 28

الفيوم 36 38 23

بني سويف 36 38 23

المنيا 37 39 22

أسيوط 37 39 23

سوهاج 39 40 24

قنا 40 41 26

الأقصر 40 41 25

أسوان 42 43 27

الوادى الجديد 40 41 25

أبوسمبل 41 42 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 45 32

الرياض 43 29

المنامة 40 31

أبوظبى 42 31

الدوحة 43 34

الكويت 34 28

دمشق 35 20

بيروت 32 27

عمان 32 19

القدس 31 22

غزة 31 25

بغداد 44 27

مسقط 32 28

صنعاء 28 15

الخرطوم 39 30

طرابلس 32 25

تونس 38 24

الجزائر 30 25

الرباط 31 22

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 16

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 32 23

نيودلهى 33 25

جاكرتا 34 24

بكين 32 17

كوالالمبور 35 25

طوكيو 33 26

أثينا 32 22

روما 35 19

باريس 25 15

مدريد 37 23

برلين 22 14

لندن 21 13

مونتريال 23 15

موسكو 22 13

نيويورك 28 21

واشنطن 34 21

نواكشوط 37 27

أديس أبابا 23 13

خبراء الأرصاد الجوية طقس حار رطب

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