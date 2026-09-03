غادة رجب في ضيافة رئيس الأوبرا.. مشروعات فنية وحفلات مرتقبة مع فرق الموسيقى العربية

استقبل الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، المطربة غادة رجب، والمايسترو رضا رجب، والشاعر عبد الله حسن، في لقاء فني تناول عددًا من الأفكار والمشروعات الفنية الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية إقامة حفلات تجمع المطربة غادة رجب بفرق الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا خلال الفترة المقبلة.



وشهد اللقاء حوارًا حول سبل تقديم أعمال فنية تحمل قيمة موسيقية وغنائية، وتواكب توجهات دار الأوبرا في إثراء الحياة الفنية وإتاحة مساحات متنوعة للإبداع، مع الاستفادة من إمكانات فرق الموسيقى العربية ونجومها في تقديم حفلات تستعيد وهج الأغنية المصرية والعربية وتخاطب مختلف الأذواق.



وأبدت المطربة غادة رجب استعدادها الكامل للمشاركة في الفعاليات والحفلات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، مؤكدة اعتزازها الكبير بالوقوف على مسارحها والتعاون مع فرقها الفنية، واصفة دار الأوبرا بأنها «منارة الفن في الوطن العربي»، وبيتًا يحتضن الإبداع ويحافظ على مكانة الموسيقى والغناء المصري والعربي.

من جانبه، أكد الدكتور رضا الوكيل أهمية التعاون مع كبار المطربين والمبدعين، مشيرًا إلى أن الأوبرا تفتح أبوابها أمام المشروعات الفنية الجادة التي تضيف إلى رصيد الحركة الفنية المصرية، وتقدم للجمهور أعمالًا راقية تجمع بين الأصالة والتجديد.

ويأتي اللقاء في إطار خطة دار الأوبرا المصرية لتوسيع دوائر التعاون مع نجوم الغناء والموسيقى ، وطرح مشروعات وحفلات جديدة تسهم في تنشيط المشهد الفني وإثراء أجندة الأوبرا خلال الفترة المقبلة.