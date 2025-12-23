غادة رجب تدافع عن محمد صبحي: تاريخ طويل وموهبة وخبرة وذكاء

دعمت الفنانة غادة رجب الفنان محمد صبحي بعد أزمته الأخيرة والهجوم عليه بسبب تصريحاته عن فيلم الست.

ونشرت غادة رجب صورة تجمعها مع الفنان محمد صبحي عبر انستجرام وعلقت قائلة : “كنت من أشد معجبينك وأنا طفلة بشوف اعمالك ولقاءاتك وبتعلم من الاتنين قيم ومبادئ كتير وكنت أكتر المحظوظين لما بدأت اغني وسمعتك بالصدفة في التليفزيون، بتشيد بيا وبدأنا التواصل لحد ماكان ليا اكبر الحظ والشرف اني اقف قدامك في برنامج مفيش مشكلة خالص .

وتابعت : " وتعلمني كلمة كلمة وحرف حرف وطريقة الحركة علي المسرح وتفاصيل كتيرة اوي، مايعملهاش غير فنان ومخرج كبير وتاريخ طويل موهبة وخبرة وذكاء، بحبك يا أستاذ انت شرف وفخر لينا ولمصر كلها ورمز من رموزنا حفرت اسمك بحروف ذهب، دمت لينا ودام تاريخك المشرف فنيًا وانسانيًا عشان اللي زيك في الزمن ده بقي نادر”.

وافتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة يوم الجمعة الماضي، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي وهجومه على المملكة العربية السعودية.

لما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة يا محمد صبحي الزم حدودك

وقالت ياسمين عز،: "لو عايز تقول رأيك الفني قول أو غير الفني قول لكن تتجاوز ده غير مقبول، ولما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة المملكة العربية السعودية يا محمد صبحي الزم حدودك".

وأضافت ياسمين عز،: "يا محمد صبحي اعرف بتقول إيه، وأنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، اللي كان فيها الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-، وأرض الإسلام وقِبلة 2 مليار مسلم".

وواصلت ياسمين عز،: "محتاج تعرف بتقول إيه ومش بتقول إيه، وخليك شريف في خصومتك، وكفاية محاولات لتشتيت الانتباه عن مشكلة السائق".