محمد إمام يوجه رسالة لمحمد صبحي وصناع فيلم الست

حرص الفنان محمد إمام على توجيه رسالة إلى صناع فيلم «الست»، من بطولة الفنانة منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة الغناء العربي أم كلثوم.

ونشر محمد إمام صورة لـ محمد صبحي وبوستر فيلم«الست» عبر حسابه بموقع الصور والفيديو «إنستجرام »: "صناع فيلم الست هم من أشطر وأحرف الناس في صناعة السينما المصرية وينافسون الصناع العالميين حتى لو اختلفت الآراء على الفيلم".

وأضاف: «والفنان القدير محمد_صبحي هو من أهم الفنانين اللي جم في الوطن_العربي حتى لو اختلفت مع تصريحاته خلص الكلام تحياتي للجميع ».



يصنف فيلم «الست» كعمل سينمائي ينتمي إلى فئة السيرة الذاتية، إذ يتناول رحلة حياة الأسطورة أم كلثوم، مستعرضًا مراحل نشأتها وبداياتها الفنية منذ انتقالها من قريتها الصغيرة إلى القاهرة بحثًا عن حلم الطرب والموسيقى، ويسلّط الضوء على التحديات المجتمعية التي واجهتها في سنواتها الأولى، بما في ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان في بعض المحطات، قبل أن يقودها صوتها الفريد وموهبتها الاستثنائية إلى قمة المجد، لتصبح واحدة من أبرز النساء العربيات وأكثرهن تأثيرًا في تاريخ الفن.



الفيلم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتقوم ببطولته منى زكي، وتشاركها مجموعة من الفنانين، بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.