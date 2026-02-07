قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| افتتاح مساجد جديدة.. مهرجان الفنون يواصل فعاليات بالمواقع الأثرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 6/2/2026 أحداث متنوعة. 

تبذل الدولة المصرية، جهودا حثيثة لإعمار بيوت الله ، وتشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام، اللواء ماهر هاشم لافتتاح مسجد عادل بن رباح بمنطقة الحكروب بالناصرية شرق الجبل، والذي تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم الشامل له على مساحة 783م2 ، وبتكلفة 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية. 

https://www.elbalad.news/6861267

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الجهود التى قام بها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والتى تمثلت فى تنفيذ 84 حملة تفتيشية على مدار شهر للإطمئنان على جودة المعروضات من السلع والمنتجات والمواد الغذائية ، وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

ويأتي ذلك فى ظل الحرص المتواصل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتي تشهد اهتمام مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية ومسئولي المحليات لتكثيف الجهود للجان المشتركة على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق والمنافذ والمجمعات الإستهلاكية والمعارض ، ومتابعة أسعار السلع والإعلان عنها بوضوح ، مع العمل على تعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع لمنع أى إختناقات ، خاصة السلع الحيوية التى يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم. 

https://www.elbalad.news/6861312

جهود متنوعة 

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 500 فتاة وسيدة ورجل من أهالى قرى الخمسين أوضة والصدقية وأبو زقلة والزمالك وخفية العتمور بمركز كوم أمبو .

https://www.elbalad.news/6861316

يستكمل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فعاليات دورته الـ 13 داخل المواقع والمناطق الأثرية والمزارات السياحية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث تم تنظيم الفعاليات للعروض الفنية لفرق الفنون الشعبية داخل ساحة الدخول لمعابد فيلة. 

وتم تقديم الفقرات المبهرة للفرق أمام السائحين الزائرين للمعبد ، والذين تفاعلوا مع العروض للفنانين .

https://www.elbalad.news/6861308

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

النائبة راوية مختار

طلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن مكبرات الصوت في المساجد خلال رمضان

مجلس النواب

إرادة جيل: تأهيل النواب الجدد خطوة مهمة لدعم العمل البرلماني

الرئيس السيسي وأردوغان

نائب : زيارة أردوغان لمصر تدشن مرحلة جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وتركيا

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

الإرهاق
الإرهاق
الإرهاق

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد