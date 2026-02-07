أخبار أسوان| افتتاح مساجد جديدة.. مهرجان الفنون يواصل فعاليات بالمواقع الأثرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 6/2/2026 أحداث متنوعة.

تبذل الدولة المصرية، جهودا حثيثة لإعمار بيوت الله ، وتشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام، اللواء ماهر هاشم لافتتاح مسجد عادل بن رباح بمنطقة الحكروب بالناصرية شرق الجبل، والذي تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم الشامل له على مساحة 783م2 ، وبتكلفة 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الجهود التى قام بها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والتى تمثلت فى تنفيذ 84 حملة تفتيشية على مدار شهر للإطمئنان على جودة المعروضات من السلع والمنتجات والمواد الغذائية ، وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

ويأتي ذلك فى ظل الحرص المتواصل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتي تشهد اهتمام مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية ومسئولي المحليات لتكثيف الجهود للجان المشتركة على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق والمنافذ والمجمعات الإستهلاكية والمعارض ، ومتابعة أسعار السلع والإعلان عنها بوضوح ، مع العمل على تعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع لمنع أى إختناقات ، خاصة السلع الحيوية التى يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

جهود متنوعة

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 500 فتاة وسيدة ورجل من أهالى قرى الخمسين أوضة والصدقية وأبو زقلة والزمالك وخفية العتمور بمركز كوم أمبو .

يستكمل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فعاليات دورته الـ 13 داخل المواقع والمناطق الأثرية والمزارات السياحية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث تم تنظيم الفعاليات للعروض الفنية لفرق الفنون الشعبية داخل ساحة الدخول لمعابد فيلة.

وتم تقديم الفقرات المبهرة للفرق أمام السائحين الزائرين للمعبد ، والذين تفاعلوا مع العروض للفنانين .

