استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الجهود التى قام بها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والتى تمثلت فى تنفيذ 84 حملة تفتيشية على مدار شهر للإطمئنان على جودة المعروضات من السلع والمنتجات والمواد الغذائية ، وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

ويأتي ذلك فى ظل الحرص المتواصل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتي تشهد اهتمام مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية ومسئولي المحليات لتكثيف الجهود للجان المشتركة على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق والمنافذ والمجمعات الإستهلاكية والمعارض ، ومتابعة أسعار السلع والإعلان عنها بوضوح ، مع العمل على تعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع لمنع أى إختناقات ، خاصة السلع الحيوية التى يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه أوضح المهندس مايكل ألفي مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم تنفيذ سلسلة الحملات التفتيشية بمختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم المرور على 837 منشأة غذائية .

شهر رمضان

وقد أسفرت جهود الحملة عن تحرير 31 محضر إعدام بوزن 277 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وسوء تخزين للدواجن والمصنعات من اللحوم والدواجن ، والمخبوزات ومنتجات الألبان والعصائر والمشروبات الغازية والحلويات من البسكويت والكيك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير 2 محضر لنقص إشتراطات سلامة الغذاء.

ولفت إلى أنه تم المرور أيضاً على فروع السلاسل التجارية بالمحافظة الخاصة بالهايبر ماركت ، وكذا المرور على 92 منشآة سياحية للعائمات والفنادق وذلك لمتابعة تنفيذ إشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة ، مع تنفيذ 2 حملة تفتيشية بمشاركة الجهات الرقابية بمديرية الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك وتراخيص المحال العامة ، وإستهدفت الحملات المرور على 7 منشآت غذائية ، وتم التحفظ على 100 كجم من الدواجن و 50 كجم من الأسماك الطازجة ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .