قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحد أدنى من 250 لـ 1000 جنيه.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية في إيجار الشقق القديمة بـ القاهرة

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أميرة خلف

تستعد محافظة القاهرة لبدء تحصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الرسمية لتطبيق نسب الزيادة المقررة على الوحدات السكنية والتجارية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق الملاك والمستأجرين . 

وفي هذا الإطار، نشرت محافظة القاهرة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في أواخر يناير الماضي، حيث أظهرت بيانات الحصر، أن المناطق الاقتصادية شكلت نسبة 37% من إجمالي الوحدات، بينما سجلت المناطق المتوسطة 31%، والمتميزة 18%، أما المناطق غير الخاضعة للقانون فبلغت 14%، ليتم بذلك بدء تحصيل الزيادة الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفق ما ينص عليه القانون.

وتعكس هذه الأرقام الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاصمة، حيث تتركز الإيجارات القديمة في الأحياء الشعبية والمتوسطة، وتقل في المناطق الراقية التي شهدت تطورًا عقاريًا ملحوظًا. 

 

 

موعد انتهاء لجان الحصر للإيجار القديم

انتهت بالفعل لجان الحصر للإيجار القديم من أعمالها أمس الخميس الموافق 5 من شهر فبراير الجاري باعتباره الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 

وبحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة  اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفق ما ينص عليه القانون، وذلك بعد انتهاء لجنة الحصر من أعمالها أمس الموافق 5 فبراير. 

وحدد قانون الإيجار القديم، القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة من المناطق: تصل الزيادة في :

-المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.

 -في المناطق المتوسطة تبلغ عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

- في المناطق الاقتصادية تصل لخمسة أضعاف  بحد أدنى 250 جنيهًا.

في حين تطبق الزيادة في الأماكن غير السكنية بنسبة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة. 

و يلتزم المستأجرين بسداد هذه القيمة الشهرية فور تطبيقها، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، لضمان تيسير التنفيذ وعدم إثقال كاهل المواطنين خلال الفترة الانتقالية.

زيادة سنوية 15%

 

ويقر القانون زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواكبة التضخم وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا المقررة لكل فئة، كما منح المستأجر حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف السداد أو التنفيذ.

و اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية .

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها . 

محافظة القاهرة الإيجار القديم الإيجارات لجان الحصر زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

مودي طليق البلوجر «روح»

روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

ترشيحاتنا

هيونداي

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

Galaxy A07 5G

سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

زيت المحرك

لماذا يتحول زيت المحرك في سيارتك إلى اللون الأسود؟

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد