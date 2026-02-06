قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
محافظات

تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين في مختلف القطاعات، إذ يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد ياسين طه مدير عام منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، لاستعراض الموقف التنفيذي العام لمشروعات الخطة الاستثمارية، إنشاءات والجاري تنفيذها وموقف بعض المشروعات سواء التي تم إسنادها أو طرحها، وبعض المشروعات الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة وموقف المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها خلال الفترة الماضية

وأوضح ياسين، أنه تم تسليم 64 مشروعا بعدد فصول 955 فصلا  بقيمة  960 مليون جنيه، وذلك ابتداءَ من 1 يوليو 2025 وحتى تاريخه "مابين إحلال جزئي ، توسعات، إنشاء جديد، إحلال كلي، تعلية"  وشملت 12 مدرسة تابعة لإدارة تعليم الواسطى (الشهيد طلعت عبد الستار الابتدائية بالحومة ،بني سليمان البحرية الابتدائية المشتركة ،الشهيد علي عبد اللطيف أبو بكر الابتدائية، ميهوب الديب للتعليم الأساسي ،الديابية الابتدائية الجديدة 2، أفوة الإعدادية المشتركة، الشهيد خليفة محمد عبد المنعم للتعليم الأساسي ،الشهيد رقيب أول شرطة، الشهيد محمد صفا عبد الجواد الابتدائية، قمن العروس الابتدائية بنات، أفوة الابتدائية الجديدة، والشهيد إكرام محمد الناجي تعليم أساسي، و4 مدارس بإدارة تعليم ناصر “الحمام الابتدائية المشتركة ،الزيتون للتعليم الأساسي، علي سعيد الابتدائية ،هشام الحميلي إعدادي ثانوي” و9 مدارس تابعة لإدارة تعليم بني سويف وهي: (باروط الابتدائية المشتركة 1، الدوالطة الابتدائية، عزية الحماوي للتعليم الأساسي، الشروق الرسمية لغات، بليفيا من الحضانة للثانوي، الشهيد العقيد مالك مهران إمام محمد أساسي، إبشنا الثانوية العامة، الحي الثالث مجاورة خامسة الدولية للغات من الحضانة للثانوي)، و2 مدرسة في أهناسيا (الشهيد محمد أحمد البكري، الشهيد أحمد عبد العظيم بهيج تعليم)، و5 مدارس في إدارة سمسطا السيدة خديجة الثانوية بنات ،العساكرة الإعدادية المشتركة، عزبة الصعايدة الابتدائية المشتركة ،الكوم الأحمر للتعليم الأساسي،مازورة للتعليم الأساسي، و2 مدرسة في ببا (غياضة الغربية للتعليم الأساسي، الشهداء للتعليم الأساسي بنات).

إضافة إلى 30 مدرسة بدائرة مركز ومدينة الفشن وهي (طلا للتعليم الأساسي ،مصطفي علي مصطفي للتعليم الأساسي ،مصطفي علي مصطفي للتعليم الأساسي ،الحرية 3 للتعليم الأساسي ،كوم الرمل الابتدائية ،تلت الابتدائية ،الفنت الفنية ث بنات ،صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي"توسعة وتعلية"،عبدالله بن الزبير تعليم أساسي،الفنت الثانوية العامة "أحمد زويل "،جزيرة الوكيلية الابتدائية بالشراهنة ،عزية احمد عمرو للتعليم الأساسي ،بني صالح الابتدائية ،الجمهود تعليم أساسي ،البرقي الإعدادية الثانوية المشتركة،نزلة حنا للتعليم الأساسي،بني منين الإعدادية،دلهانس الابتدائية 2،بنى منين الابتدائية،الشهيد مجند شرطه محمد أحمد علي صبرة،نزلة البرقى الابتدائية المشتركة،دلهانس الابتدائية ١،البدوى للتعليم الأساسي،سالم البحيري تعليم أساسي،دلهانس الإعدادية،صفط النور تعليم أساسي،دير الحديد ت.أ ،القضابي ت.أ،کفر درویش ع) فيما يجرى العمل في 26مشروعاً " مابين إنشاء جديد ، إحلال كلى /جزئي ، تعلية ، توسع " بإجمالى عدد فصول يصل إلى 407فصلاً في بقيمة تعاقدية تزيد عن 431مليون جنيهاً ، وتشمل 5 مدارس في الواسطى  (الحومة الجديدة ت.أ،مصطفى الوكيل الثانوية،الواسطى ب،ميدوم ع،جزيرة المساعدة ع) .. و3 مدرسة في ناصر (الغرقد ت.أ،جابر جاد الإعدادية الثانوية، إدارة تعليم ناصر) و7 مدارس  في إدارة بني سويف وهي (الشيخ على ت. أ،بني بخيت ت.أ،سعداوى عبد الغني ع،مديرية التعليم،الشهيد صلاح الدين ب المشتركة، الشهيد جمعة ب بالسعادنة ،بليفيا ب المشتركة)...ومدرسة واحدة في ببا (قمبش للتعليم الأساسي)...و3مدارس في اهناسيا (سيد خميس أحمد حسن بالبهسمون  تعليم أساسي ، 2قاي الابتدائية المجمعة ، الشهيد يونس محمد يونس الإعدادية المشتركة) .. و4 مدارس في سمسطا (نزلة الديب الابتدائية المشتركة، جابر بن حيان الابتدائية بالعساكرة ، بني حله ت . أ ، بني حلة ب المشتركة )..و3مدارس في الفشن ( النزهة الابتدائية المشتركة ، اقفهص الابتدائية المشتركة ، زرابي الحيبة  تعليم أساسي).

وتم إسناد 8 مشروعات لحل مشكلة الفترة الثانية للمرحلة الابتدائية بعدد 91  فصلاً بتكلفة تقديرية تزيد عن 84 مليون جينهاً، (توسع وتعلية ) وتشمل 3  مدارس في الواسطى (الزاوية الابتدائية المشتركة، ميدوم الابتدائية، الميمون الغربية الابتدائية الجديدة.. و3 مدارس في ناصر الشهيد علي عبد الحليم الابتدائية، والشهيد محمد رجب بكري عبد العال الابتدائية، كوم أبو خلاد الابتدائية.. و2 مدرسة في بني سويف عبد الصمد عبد الغني خليفة تعليم أساسي ، الكوم الأحمر الإعدادية بنات.

ويجري طرح عدد 6 مشروعات لحل مشكلة الفترة المسائية للمرحلة الابتدائية تضيف 117 فصلاً بإجمالي تكلفة تقريبية تتعدى 99.3 مليون جنيه، وتشمل 3 مدارس في ناصر “صلاح سالم الابتدائية المشتركة ، نجع العرب الابتدائية، هشام الجميلي الابتدائية”،و2 مدرسة في إهناسيا (الشهيد أمين عمار الابتدائية المشتركة، الشهيد محمد إمام سيد الابتدائية المشتركةومدرسة واحدة في سمسطا (الشهيد رمضان علي عبد اللطيف ت أ)، وذلك بخلاف بعض المشروعات التي تنفذها الهيئة الأبنية التعليمية "للغير" ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وتشمل تطوير ورفع كفاءة وحدات ونقاط الإطفاء وهي (وحدة  إطفاء مدينة الحرفيين بمدينة بني سويف ، وحدة إطفاء الشنطور بسمسطا ، وحدة إطفاء قرية طنسا بني مالو بمركز ببا) بمتوسط تنفيذ بنسبة وصل إلى 85% وقيمة تعاقدية زادت عن 4.7 ملايين جنيه.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

