بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية

يواصل إمام عاشور نجم النادي الأهلي تدريباته المنفردة تنفيذا للعقوبة الإنضباطية التي فرضها مدري الكرة وليد صلاح الدين إثر تخلفه عن رحلة تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز.

وتخلف إمام عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي دون إعلان أسباب واضحة، قبل أن يصدر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه توقيع عقوبة انضباطية صارمة على اللاعب، هي الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء.وقرر وليد صلاح الدين ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق للمشاركة في مواجهة يانج أفريكانز، إلى جانب خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.وتنتهي عقوبة إمام عاشور يوم 11 فبراير الجاري بعد تطبيق قرار الإيقاف عليه بداية من 29 يناير الماضي لمدة أسبوعين على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اعتبارًا من يوم 12 فبراير عقب انتهاء فترة التدريبات الفردية.ويحل مساء غد السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مجموعته فى دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط فيما يتذيل شبيبة القبائل الجزائري الترتيب برصيد نقطتان.