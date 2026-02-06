احتوى على رسائل غير مطلوبة.. هاني رمزي ينتقد بيان اعتذار إمام عاشور

قال هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، إن إمام عاشور ارتكب خطأ كبيرًا في طريقة تعامله مع أزمة غيابه عن بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا، لمواجهة فريق يانج أفريكانز، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رمزي أن البيان الذي أصدره اللاعب للاعتذار بعد توقيع عقوبة مالية عليه، لم يكن بالشكل المناسب، خاصة أنه بدا موجّهًا للجماهير أكثر من كونه اعتذارًا رسميًا للإدارة.



“البيان يداعب الجماهير أكثر من الإدارة”

وخلال تصريحاته عبر قناة “MBC مصر 2”، قال رمزي إن بيان إمام عاشور احتوى على رسائل غير مطلوبة في هذا التوقيت، مضيفًا أن الاعتذار كان يجب أن يكون مباشرًا وواضحًا، ويعكس احترام اللاعب للنادي وقراراته.

وأشار إلى أن اللاعب أخطأ عندما حاول كسب تعاطف الجماهير بدلًا من التركيز على تصحيح الموقف مع الجهاز الفني والإدارة.

العقوبة يجب أن تكون أكبر.. وربما الإيقاف

وشدد رمزي على أن خطأ إمام عاشور لا يجب أن يتم ربطه بنتائج الفريق أو احتياجات الأهلي الفنية، مؤكدًا أن تجاوز اللاعب يعد أمرًا جسيمًا، ويستحق عقوبة أقوى من الغرامة المالية والتدريب منفردًا.

وأضاف أن الإيقاف قد يكون قرارًا منطقيًا لضمان الانضباط داخل الفريق.

رمزي: سأتصرف مثل إدارة الأهلي

وأكد رمزي أنه لو كان مسؤولًا داخل النادي الأهلي، لاتخذ نفس القرار ضد إمام عاشور، بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق في مهمة أفريقية مهمة.

تحذير من “شعور اللاعب بأنه سبب الانتصارات”

واختتم رمزي تصريحاته برسالة تحذيرية، قائلًا إن أي لاعب جيد داخل الأهلي إذا شعر أنه عنصر أساسي في انتصارات الفريق، قد يكرر نفس السلوك، وهو ما يجب أن يتم التعامل معه بحزم لضمان عدم تكرار هذه الأزمات.



