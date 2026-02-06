قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتوى على رسائل غير مطلوبة.. هاني رمزي ينتقد بيان اعتذار إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

قال هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، إن إمام عاشور ارتكب خطأ كبيرًا في طريقة تعامله مع أزمة غيابه عن بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا، لمواجهة فريق يانج أفريكانز، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رمزي أن البيان الذي أصدره اللاعب للاعتذار بعد توقيع عقوبة مالية عليه، لم يكن بالشكل المناسب، خاصة أنه بدا موجّهًا للجماهير أكثر من كونه اعتذارًا رسميًا للإدارة.
 

“البيان يداعب الجماهير أكثر من الإدارة”

وخلال تصريحاته عبر قناة “MBC مصر 2”، قال رمزي إن بيان إمام عاشور احتوى على رسائل غير مطلوبة في هذا التوقيت، مضيفًا أن الاعتذار كان يجب أن يكون مباشرًا وواضحًا، ويعكس احترام اللاعب للنادي وقراراته.

وأشار إلى أن اللاعب أخطأ عندما حاول كسب تعاطف الجماهير بدلًا من التركيز على تصحيح الموقف مع الجهاز الفني والإدارة.

العقوبة يجب أن تكون أكبر.. وربما الإيقاف

وشدد رمزي على أن خطأ إمام عاشور لا يجب أن يتم ربطه بنتائج الفريق أو احتياجات الأهلي الفنية، مؤكدًا أن تجاوز اللاعب يعد أمرًا جسيمًا، ويستحق عقوبة أقوى من الغرامة المالية والتدريب منفردًا.

وأضاف أن الإيقاف قد يكون قرارًا منطقيًا لضمان الانضباط داخل الفريق.

رمزي: سأتصرف مثل إدارة الأهلي

وأكد رمزي أنه لو كان مسؤولًا داخل النادي الأهلي، لاتخذ نفس القرار ضد إمام عاشور، بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق في مهمة أفريقية مهمة.

تحذير من “شعور اللاعب بأنه سبب الانتصارات”

واختتم رمزي تصريحاته برسالة تحذيرية، قائلًا إن أي لاعب جيد داخل الأهلي إذا شعر أنه عنصر أساسي في انتصارات الفريق، قد يكرر نفس السلوك، وهو ما يجب أن يتم التعامل معه بحزم لضمان عدم تكرار هذه الأزمات.


 

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

تطور جديد ينتظر سكان الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟ الإعلام الإسباني يتحدث

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد