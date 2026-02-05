مدحت عبدالهادي: يوسف وائل سيكون مفاجأة الزمالك.. وهذا رأيي في عقوبة إمام عاشور

يرى مدحت عبدالهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأندية الكبرى دائمًا ما تلجأ إلى أسلوب الإيقاف والغرامة المالية لمعاقبة اللاعبين المخالفين، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُطبق أيضًا في حالة الأهلي وإمام عاشور.

إمام عاشور

وقال عبدالهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “الأندية الكبرى عادةً ما تقرر إيقاف اللاعب مع تغريمه ماليًا، والأهلي يعاني في غياب إمام عاشور، نظرًا لقدراته في نقل الفريق من الجانب الدفاعي للهجومي، وأرى أن الأفضل أن يتم تقليص مدة الإيقاف لأسبوع بدلًا من أسبوعين مع تغليظ الغرامة المالية.”

وتطرق عبد الهادي للحديث عن اللاعبين الجدد في الأهلي، موضحًا: "يلسين كامويش مهاجم الأهلي الجديد أداءه عادي، أما سام أبو علي فظهرت قدراته الفنية من أول لمسة".

كما علق على موقف الزمالك بعد رحيل بعض النجوم، مؤكدًا أن التفريط في اللاعبين الكبار يمثل أزمة: “هل رحيل دونجا وناصر ماهر سيحل كل مشاكل الزمالك؟ أرى أن أحمد خضري ومحمد إبراهيم يمتلكان قدرات جيدة، ومع استمرار المشاركة سيزداد انسجامهما ومستواهما، ويوسف وائل سيكون مفاجأة الزمالك في الفترة القادمة.”

وأضاف عبد الهادي أن استمرار الانسجام بين اللاعبين الشباب والقدامى سيكون مفتاح تعزيز الأداء الفني للفريقين في الفترة المقبلة.