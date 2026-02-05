قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
رياضة

مدحت عبدالهادي: يوسف وائل سيكون مفاجأة الزمالك.. وهذا رأيي في عقوبة إمام عاشور

باسنتي ناجي

يرى مدحت عبدالهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأندية الكبرى دائمًا ما تلجأ إلى أسلوب الإيقاف والغرامة المالية لمعاقبة اللاعبين المخالفين، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُطبق أيضًا في حالة الأهلي وإمام عاشور.

وقال عبدالهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “الأندية الكبرى عادةً ما تقرر إيقاف اللاعب مع تغريمه ماليًا، والأهلي يعاني في غياب إمام عاشور، نظرًا لقدراته في نقل الفريق من الجانب الدفاعي للهجومي، وأرى أن الأفضل أن يتم تقليص مدة الإيقاف لأسبوع بدلًا من أسبوعين مع تغليظ الغرامة المالية.”

وتطرق عبد الهادي للحديث عن اللاعبين الجدد في الأهلي، موضحًا: "يلسين كامويش مهاجم الأهلي الجديد أداءه عادي، أما سام أبو علي فظهرت قدراته الفنية من أول لمسة".

كما علق على موقف الزمالك بعد رحيل بعض النجوم، مؤكدًا أن التفريط في اللاعبين الكبار يمثل أزمة: “هل رحيل دونجا وناصر ماهر سيحل كل مشاكل الزمالك؟ أرى أن أحمد خضري ومحمد إبراهيم يمتلكان قدرات جيدة، ومع استمرار المشاركة سيزداد انسجامهما ومستواهما، ويوسف وائل سيكون مفاجأة الزمالك في الفترة القادمة.”

وأضاف عبد الهادي أن استمرار الانسجام بين اللاعبين الشباب والقدامى سيكون مفتاح تعزيز الأداء الفني للفريقين في الفترة المقبلة.

امام عاشور الاهلي مدحت عبد الهادي

