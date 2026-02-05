قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجداوي: الأجهزة الذكية ليست رفاهية بل ضرورة للمستهلك المصري

جداوى
جداوى

صرّح محمد الجداوي، مدير  التسويق والعلاقات العامة  بإل جي مصر، بأن الأجهزة الذكية لم تعد تندرج ضمن إطار الرفاهية، بل أصبحت ضرورة أساسية في حياة المستهلك المصري، لما توفره من حلول عملية تساعد على إدارة المنزل بكفاءة أعلى، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة على المدى الطويل.

وأوضح فى تصريح خاص لصدى البلد  أن الحدث العالمي الذي نظمته  الشركة يحمل أهمية خاصة للسوق المصري، إذ يربط السوق المحلي مباشرة بالرؤية العالمية، ويؤكد أن مصر تُعد من الأسواق الرئيسية ضمن خطط النمو والتوسع، وليس مجرد سوق تابع.

 وأضاف أن الرسالة الأساسية من هذا الحدث تتمثل في تقديم مفهوم الذكاء الاصطناعي الإنساني، الذي يركز على تحسين جودة الحياة اليومية للمستهلك، من خلال حلول ذكية بسيطة وعملية.

وأشار إلى أن مخرجات الحدث  ترسم ملامح استراتيجية الشركة في مصر خلال عام 2026، عبر التركيز على الابتكار، وتوسيع محفظة المنتجات الذكية، وتعزيز تجربة المستخدم بما يتوافق مع احتياجات السوق المصري. 

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على الأجهزة المنزلية الذكية، وأنظمة التكييف الموفّرة للطاقة، والتلفزيونات المتقدمة، لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمستهلك.

وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين تجربة المستخدم من خلال فهم أنماط الاستخدام، والتكيّف التلقائي مع احتياجاته، بما يحقق تجربة أكثر سلاسة وراحة. 

كما شدد على أن الرؤية التسويقية للشركة تقوم على تسويق أسلوب حياة متكامل، وليس مجرد منتج، قائم على البساطة والذكاء والاهتمام الحقيقي بالمستهلك.

وأوضح أن الابتكار يُترجم إلى قيمة حقيقية من خلال حلول عملية تقلل الجهد، وتوفّر الطاقة، وتمنح المستخدم راحة أكبر على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستدامة تمثل عنصرًا أساسيًا في تصميم المنتجات وكفاءتها وتقليل أثرها البيئي. واختتم بأن مكانة الشركة اليوم يمكن وصفها بكلمة واحدة بأنها رائدة فى تقديم حلول ذكية تعمل على تسهيل حياة المواطنيين .

مصر تكنولوجيا اداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

ختام فعاليات النسخة الرابعة من بطولة الغردقة الدولية للشطرنج

الحملة السكانية

حملة سكانية شاملة تخدم 700 مواطن فى كلاحين قفط بقنا

انقطاع المياه بسمالوط

لمدة 8 ساعات| اليوم.. انقطاع مياه الشرب في سمالوط بالمنيا

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد