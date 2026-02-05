الجداوي: الأجهزة الذكية ليست رفاهية بل ضرورة للمستهلك المصري

صرّح محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بإل جي مصر، بأن الأجهزة الذكية لم تعد تندرج ضمن إطار الرفاهية، بل أصبحت ضرورة أساسية في حياة المستهلك المصري، لما توفره من حلول عملية تساعد على إدارة المنزل بكفاءة أعلى، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة على المدى الطويل.

وأوضح فى تصريح خاص لصدى البلد أن الحدث العالمي الذي نظمته الشركة يحمل أهمية خاصة للسوق المصري، إذ يربط السوق المحلي مباشرة بالرؤية العالمية، ويؤكد أن مصر تُعد من الأسواق الرئيسية ضمن خطط النمو والتوسع، وليس مجرد سوق تابع.

وأضاف أن الرسالة الأساسية من هذا الحدث تتمثل في تقديم مفهوم الذكاء الاصطناعي الإنساني، الذي يركز على تحسين جودة الحياة اليومية للمستهلك، من خلال حلول ذكية بسيطة وعملية.

وأشار إلى أن مخرجات الحدث ترسم ملامح استراتيجية الشركة في مصر خلال عام 2026، عبر التركيز على الابتكار، وتوسيع محفظة المنتجات الذكية، وتعزيز تجربة المستخدم بما يتوافق مع احتياجات السوق المصري.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على الأجهزة المنزلية الذكية، وأنظمة التكييف الموفّرة للطاقة، والتلفزيونات المتقدمة، لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمستهلك.

وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين تجربة المستخدم من خلال فهم أنماط الاستخدام، والتكيّف التلقائي مع احتياجاته، بما يحقق تجربة أكثر سلاسة وراحة.

كما شدد على أن الرؤية التسويقية للشركة تقوم على تسويق أسلوب حياة متكامل، وليس مجرد منتج، قائم على البساطة والذكاء والاهتمام الحقيقي بالمستهلك.

وأوضح أن الابتكار يُترجم إلى قيمة حقيقية من خلال حلول عملية تقلل الجهد، وتوفّر الطاقة، وتمنح المستخدم راحة أكبر على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستدامة تمثل عنصرًا أساسيًا في تصميم المنتجات وكفاءتها وتقليل أثرها البيئي. واختتم بأن مكانة الشركة اليوم يمكن وصفها بكلمة واحدة بأنها رائدة فى تقديم حلول ذكية تعمل على تسهيل حياة المواطنيين .