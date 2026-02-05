كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

تعرف القراصيا كأفضل "ملين طبيعي" بفضل غناها بالألياف ومادة السوربيتول التي تعالج الإمساك وتساعد على دعم العظام لاحتوائها على مركبات الفينول والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، مما يحمي من هشاشة العظام.

فوائد القراصيا الصحية..

1- خفض مستويات الكولسترول..

من الممكن لتراكم الدهون في الأوعية الدموية والناتج عن الكولسترول المرتفع أن يسبب فشل القلب والجلطات، وهنا تأتي أحد فوائد القراصيا،فهي تساعد على منع الإصابة بتصلب الشرايين وتعمل على خفضالكولسترول.

كما وجد أن تناول القراصيا أو شرب عصير القراصيا قد يساعد وبشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع.

2- التحكم في الشهية..

تساعد القراصيا في كبح الشهية، إذ إنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويعود ذلك لمحتواها العالي من الألياف.

3- المساهمة في خفض فرص الإصابة بسرطان القولون..

يعد سرطان القولون أحد السرطانات صعبة التشخيص، وأحد أشد أنواع السرطانات حدة وأكثرها ضراوة، وقد وجد أن أحد فوائد القراصيا هي المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

4-تسهيل الهضم..

تعد القراصيا عالية في محتواها من الألياف الغذائية، ما يساهم في الحماية من البواسير والإمساك، إذ يعد الإمساك مشكلة مزمنة لدى كبار السن والرضع بشكل خاص.



يعمل عصير القراصيا كملين طبيعي، لكن يجب عدم استخدامه للأطفال بالطبع إلا بعد استشارة الطبيب.

5-حماية الجسم من فقر الدم

يصاب الشخص بفقر الدم عندما يتوقف الجسم عن إنتاج كميات كافية منخلايا الدم الحمراء، والتي يدخل الحديد في تكوينها، وتعد القراصياوعصير القراصيا هما الحل، كونهما يساعدان في علاج ومنع نقص الحديد.