تعرف على فوائد "القراصيا" على مائدتك فى رمضان

تعتبر القراصيا من أشهر الأطعمة الرمضانية التى يحب المصريون تناولها خلال فترة الصيام لذلك قدم الدكتور خلدون الحورانى،خبير التغذية عبر صفحته على موقع الفيسبوك، فوائدها الصحية..

تعرف على فوائد القراصيا..

1-تقليل الالتهابات: تحتوي القراصيا على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم وتقليل الالتهابات.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي القراصيا على الألياف التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

3- تعزيز صحة الجهاز المناعي: تحتوي القراصيا على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي.

4- تقليل خطر الإصابة بالأمراض: تحتوي القراصيا على مركبات مضادة للسرطان تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

5- تحسين صحة البشرة: تحتوي القراصيا على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة البشرة.

6- تعزيز صحة الشعر: تحتوي القراصيا على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة الشعر.