قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم .
طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم
المكونات:
صدور دجاج: نصف كيلو مقطعة شرائح رفيعة.
دقيق: نصف كوب متبل بالملح والفلفل الأسود.
مشروم طازج: كوب مقطع شرائح.
بصلة صغيرة: مفرومة.
ثوم: فصان مهروسان.
كريمة طهي: كوب.
مرق دجاج: كوب (أو ماء مع مكعب مرقة).
عصير ليمون: ملعقة كبيرة.
زبدة وزيت: ملعقتان كبيرتان زبدة وملعقة كبيرة زيت.
بقدونس مفروم: للتزيين.
طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم
تحضير الدجاج: تبلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل، ثم غلفيها بطبقة خفيفة جداً من الدقيق وتخلصي من الزائد.
طهي الدجاج: في مقلاة واسعة، سخني الزبدة والزيت وشوحي الدجاج حتى يأخذ لوناً ذهبياً من الجانبين، ثم ارفعيه جانباً.
تحضير الصلصة: في نفس المقلاة، أضيفي البصل والثوم وشوحيهما قليلاً، ثم أضيفي شرائح المشروم وقلبي حتى يذبل.
إضافة السوائل: اسكبي مرق الدجاج وكريمة الطهي وعصير الليمون، وحركي الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات وتغلي الصلصة.
إكمال الطهي: أعيدي قطع الدجاج إلى الصلصة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج تماماً وتتسبك الصلصة.
التقديم: ضعي قطع الدجاج في طبق التقديم واسكبي عليها الصلصة المتبقية، وزينيها بالبقدونس.