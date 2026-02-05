قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم .

 

 

 

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم 

No photo description available.

المكونات:

صدور دجاج: نصف كيلو مقطعة شرائح رفيعة.

دقيق: نصف كوب متبل بالملح والفلفل الأسود.

مشروم طازج: كوب مقطع شرائح.

بصلة صغيرة: مفرومة.

ثوم: فصان مهروسان.

كريمة طهي: كوب.

مرق دجاج: كوب (أو ماء مع مكعب مرقة).

عصير ليمون: ملعقة كبيرة.

زبدة وزيت: ملعقتان كبيرتان زبدة وملعقة كبيرة زيت.

بقدونس مفروم: للتزيين.

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم 

تحضير الدجاج: تبلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل، ثم غلفيها بطبقة خفيفة جداً من الدقيق وتخلصي من الزائد.

طهي الدجاج: في مقلاة واسعة، سخني الزبدة والزيت وشوحي الدجاج حتى يأخذ لوناً ذهبياً من الجانبين، ثم ارفعيه جانباً.

تحضير الصلصة: في نفس المقلاة، أضيفي البصل والثوم وشوحيهما قليلاً، ثم أضيفي شرائح المشروم وقلبي حتى يذبل.

إضافة السوائل: اسكبي مرق الدجاج وكريمة الطهي وعصير الليمون، وحركي الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات وتغلي الصلصة.

إكمال الطهي: أعيدي قطع الدجاج إلى الصلصة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج تماماً وتتسبك الصلصة.

التقديم: ضعي قطع الدجاج في طبق التقديم واسكبي عليها الصلصة المتبقية، وزينيها بالبقدونس.


 

