قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم .

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

المكونات:

صدور دجاج: نصف كيلو مقطعة شرائح رفيعة.

دقيق: نصف كوب متبل بالملح والفلفل الأسود.

مشروم طازج: كوب مقطع شرائح.

بصلة صغيرة: مفرومة.

ثوم: فصان مهروسان.

كريمة طهي: كوب.

مرق دجاج: كوب (أو ماء مع مكعب مرقة).

عصير ليمون: ملعقة كبيرة.

زبدة وزيت: ملعقتان كبيرتان زبدة وملعقة كبيرة زيت.

بقدونس مفروم: للتزيين.

تحضير الدجاج: تبلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل، ثم غلفيها بطبقة خفيفة جداً من الدقيق وتخلصي من الزائد.

طهي الدجاج: في مقلاة واسعة، سخني الزبدة والزيت وشوحي الدجاج حتى يأخذ لوناً ذهبياً من الجانبين، ثم ارفعيه جانباً.

تحضير الصلصة: في نفس المقلاة، أضيفي البصل والثوم وشوحيهما قليلاً، ثم أضيفي شرائح المشروم وقلبي حتى يذبل.

إضافة السوائل: اسكبي مرق الدجاج وكريمة الطهي وعصير الليمون، وحركي الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات وتغلي الصلصة.

إكمال الطهي: أعيدي قطع الدجاج إلى الصلصة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج تماماً وتتسبك الصلصة.

التقديم: ضعي قطع الدجاج في طبق التقديم واسكبي عليها الصلصة المتبقية، وزينيها بالبقدونس.



