أخبار البلد

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وسط حالة من الإقبال المتزايد من المواطنين، في ظل قرب حلول شهر رمضان. وتراوح سعر كيلو الفراخ في المزرعة بين 90 و91 جنيهًا، بينما يصل سعرها في الأسواق للمستهلك بين 105 و110 جنيهات، فيما سجلت أسعار الأوراك 110 جنيهات.

وفى هذا الصدد ، أوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الاستهلاك و ليس قلة المعروض من بعض المربين الذين خرجوا من السوق خلال الفترة الماضية، على الرغم من  أن كانت الأسعار أقل من تكلفتهم الفعلية، ما تسبب في خسائر لهم.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي من الفراخ المبردة والمجمدة، لتغطية احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة، بما يكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار خلال فترة رمضان.

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن الارتفاع الحالي في الأسعار طبيعي وموسمي، حيث يشهد السوق عادة زيادة في الطلب على اللحوم البيضاء مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما يفسر لجوء المواطنين إلى الدواجن بشكل أكبر خلال هذه الفترة من كل عام.

وأكد أن الأسعار الحالية تُعد عادلة بالنسبة للمربين، لأنها تغطي تكاليف الإنتاج، بعد فترة طويلة من الخسائر التي تكبدها القطاع، مشيرًا إلى أن السوق يقوم حاليًا بضبط نفسه بما يضمن عدم وقوع المربين في خسائر إضافية.

وطمأن "نقيب الفلاحين " المواطنين قائلًا: "الدولة على استعداد تام لمنع أي تفاقم في ارتفاع الأسعار، من خلال المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى منافذ بيع تابعة لوزارة التموين، لضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم وما بعده".


وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق،  حيث قال إن الأسعار ستنخفض عقب عيد الفطر ، وسيصل سعر الكيلو ل 75 جنيهًا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء :

الدواجن البيضاء: المزرعة 90 جنيهًا، للمستهلك 105 جنيهات.


أمهات الدواجن: المزرعة 65 جنيهًا، للمستهلك 80 جنيهًا.


الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء): المزرعة 105 جنيهات، للمستهلك 120 جنيهًا.


الدواجن البلدي: المزرعة 110 جنيهات، للمستهلك 130 جنيهًا.
البانيه: المزرعة 180 جنيهًا، بالمحلات 230 جنيهًا.

