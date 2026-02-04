قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة.. وأسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها

قوي ومميزاته تنافس سامسونج.. إليك أقوى هاتف من Motorola

تعمل موتورولا على تطوير خليفة هاتف Razr 60 القابل للطي، وتشير شهادة اعتماد جديدة إلى قرب موعد إطلاقه. فقد رُصد هاتف Razr 70 المرتقب في قاعدة بيانات شهادات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، وإليك أهم مواصفاته .. 

بالنظر إلى قائمة المنتجات، يحمل هاتف موتورولا الجديد القابل للطيّ رقم الطراز XT2657-8. يشير هذا الترخيص الرسمي في الإمارات العربية المتحدة إلى أن موتورولا تستعد لإطلاق الجيل الجديد من هاتف Razr القابل للطيّ في السوق العالمية قريبًا.

هل هاتفك منها؟.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة

بينما ظلّت النسخة التجريبية العامة من واجهة المستخدم One UI 8.5 حصريةً لسلسلة Galaxy S25 حتى الآن، تُجري سامسونج اختبارات مكثفة على أحدث إصدار داخليًا على أجهزة Galaxy أخرى. في الأسابيع الأخيرة، رُصدت نسخ تجريبية من One UI 8.5 على خوادم سامسونج التجريبية لعشرات أجهزة Galaxy. إليك قائمةً بهذه الأجهزة.

تعد هذه الإصدارات الداخلية من واجهة المستخدم One UI غير متاحة للاختبار. إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فهذا يعني أن سامسونج تعمل على إصدار One UI 8.5 لجهازك، وليس بالضرورة أن التحديث سيصل قريبًا. مع ذلك، إليك القائمة الكامل

الحق اشتري.. أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري  

إذا كنت ممن يبحثون عن  أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيضات الأخيرة التي قد شهدها السوق المصري للحصول على فرصة شراء مناسبة فقد أعلنت من جانبها شركة «تريدلاين»، عن تحديث شامل لأسعار هواتف «iPhone» في مصر، لتشمل التخفيضات الجديدة العديد من موديلات آيفون 17، بما في ذلك iPhone Air، والذي لاقى الكثير من الاهتمام وذلك منذ إطلاقه.

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل وأصغر حاسوب في الأسواق في 2026
 

أعلنت شركة Acemagic عن جهاز Matrix Mini M5، وهو حاسوب صغير الحجم يعمل بمعالجات Intel Core HX من الجيل الرابع عشر. وقد أدرجت الشركة الجهاز على موقعها الإلكتروني الرسمي وفتحت باب الطلبات المسبقة.


 

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

أرشيفية

الأردن يستضيف جولة محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

انفجار أنابيب للغاز المسال جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية

انفجار أنابيب للغاز المسال جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.. ووقوع إصابات

بالصور

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

