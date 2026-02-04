أخبار التكنولوجيا.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة.. وأسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها

قوي ومميزاته تنافس سامسونج.. إليك أقوى هاتف من Motorola

تعمل موتورولا على تطوير خليفة هاتف Razr 60 القابل للطي، وتشير شهادة اعتماد جديدة إلى قرب موعد إطلاقه. فقد رُصد هاتف Razr 70 المرتقب في قاعدة بيانات شهادات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، وإليك أهم مواصفاته ..

بالنظر إلى قائمة المنتجات، يحمل هاتف موتورولا الجديد القابل للطيّ رقم الطراز XT2657-8. يشير هذا الترخيص الرسمي في الإمارات العربية المتحدة إلى أن موتورولا تستعد لإطلاق الجيل الجديد من هاتف Razr القابل للطيّ في السوق العالمية قريبًا.

هل هاتفك منها؟.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة

بينما ظلّت النسخة التجريبية العامة من واجهة المستخدم One UI 8.5 حصريةً لسلسلة Galaxy S25 حتى الآن، تُجري سامسونج اختبارات مكثفة على أحدث إصدار داخليًا على أجهزة Galaxy أخرى. في الأسابيع الأخيرة، رُصدت نسخ تجريبية من One UI 8.5 على خوادم سامسونج التجريبية لعشرات أجهزة Galaxy. إليك قائمةً بهذه الأجهزة.

تعد هذه الإصدارات الداخلية من واجهة المستخدم One UI غير متاحة للاختبار. إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فهذا يعني أن سامسونج تعمل على إصدار One UI 8.5 لجهازك، وليس بالضرورة أن التحديث سيصل قريبًا. مع ذلك، إليك القائمة الكامل

الحق اشتري.. أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

إذا كنت ممن يبحثون عن أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيضات الأخيرة التي قد شهدها السوق المصري للحصول على فرصة شراء مناسبة فقد أعلنت من جانبها شركة «تريدلاين»، عن تحديث شامل لأسعار هواتف «iPhone» في مصر، لتشمل التخفيضات الجديدة العديد من موديلات آيفون 17، بما في ذلك iPhone Air، والذي لاقى الكثير من الاهتمام وذلك منذ إطلاقه.

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل وأصغر حاسوب في الأسواق في 2026



أعلنت شركة Acemagic عن جهاز Matrix Mini M5، وهو حاسوب صغير الحجم يعمل بمعالجات Intel Core HX من الجيل الرابع عشر. وقد أدرجت الشركة الجهاز على موقعها الإلكتروني الرسمي وفتحت باب الطلبات المسبقة.



