قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية..وتسليمها للمدارس الأحد
الحرس الثوري الإيراني: وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية
زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز عسلوية في جنوب إيران.. لا تقارير فورية عن خسائر
9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري بموقعة الكونفدرالية
قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله.. شراكة استراتيجية في لحظة فارقة
إيران تُصنف جيوش الاتحاد الأوروبي كـ«منظمات إرهابية».. تصعيد جديد يُهدّد العلاقات الدولية
الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
عقوبات الكاف تقلب المشهد.. السنغال تختار الصمت وموتسيبي يفتح باب التغيير
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. إليك أفضل جهاز ألعاب في 2026

هاتف العاب
هاتف العاب
لمياء الياسين

أطلقت شركة Ayaneo أخيرًا جهاز Pocket S Mini، وهو جهاز محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، مصمم خصيصًا لعشاق ألعاب الفيديو الكلاسيكية. يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280×960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع حقيقية 4:3، مما يجعله مثاليًا لعرض الألعاب الكلاسيكية دون تشويه أو قص.

مواصفات أيانيو بوكيت إس ميني

يعمل جهاز Pocket S Mini بمعالج Snapdragon G3x Gen 2، المصمم بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومية Adreno A32. 

ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، مدعومة بنظام تبريد نشط مع تصميم فتحات تهوية مستوحى من شكل عظم السمكة.

جهاز ألعاب


يتميز الجهاز بهيكل أمامي مصنوع من لوح زجاجي متين بدون فواصل، وإطار معدني بالكامل مصنّع بتقنية CNC. 

يزن الجهاز المحمول حوالي 305 جرامات، وأبعاده 167.1 × 77.85 × 18.5 ملم.
فيما يتعلق بأدوات التحكم، يشتمل جهاز Pocket S Mini على عصا تحكم RGB 

ميزات جهاز ألعاب Ayaneo

 كما يتميز الجهاز بأزرار ABXY ذات ملمس كريستالي ولوحة تحكم رباعية الاتجاهات مزودة بأجزاء داخلية من المطاط الموصل. 

تتيح شركة Ayaneo تخصيصًا كاملًا للأزرار الرئيسية من خلال نظامها البرمجي المتكامل، والذي يشمل AyaSpace لإدارة الألعاب، وAyaHome لتخصيص سطح المكتب، وAyaSetting لضبط الأداء والترجمة الفورية.
يحتوي الجهاز على بطارية عالية الكثافة بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بتقنية PD. أما بالنسبة للاتصال، فيتضمن منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C مع منفذ DP 1.4، ومنفذ بطاقة microSD، وتقنية Bluetooth 5.3، وشبكة Wi-Fi عالية السرعة، وماسح بصمة مدمج في زر التشغيل. ويأتي مزودًا بنظام Android 14.

أيانيو بوكيت إس ميني

يتوفر جهاز Pocket S Mini بثلاثة ألوان: الأبيض ، والأسود الداكن، و يبدأ سعر الحجز المبكر من 319 دولارًا أمريكيًا لطراز 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويصل إلى 479 دولارًا أمريكيًا لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 

جهاز Pocket S Mini جهاز محمول شاشة LCD ذاكرة وصول عشوائي سعة تخزين بطاقة microSD عرض الألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

ترشيحاتنا

حفل جائزة الدكتور علي السمّان للحوار والسلام

الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور 24 عامًا على اتفاقية الحوار وإطلاق جائزة علي السمان للسلام

انتخابات المحامين

المحامين تؤكد انتظام سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية

جولف

ختام ثالث بطولات سلسلة جولف مصر.. والويلزي ديفيدسون يخطف لقب مراسي

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد