بمواصفات احترافية .. إليك أفضل جهاز ألعاب في 2026

أطلقت شركة Ayaneo أخيرًا جهاز Pocket S Mini، وهو جهاز محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، مصمم خصيصًا لعشاق ألعاب الفيديو الكلاسيكية. يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280×960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع حقيقية 4:3، مما يجعله مثاليًا لعرض الألعاب الكلاسيكية دون تشويه أو قص.

مواصفات أيانيو بوكيت إس ميني

يعمل جهاز Pocket S Mini بمعالج Snapdragon G3x Gen 2، المصمم بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومية Adreno A32.

ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، مدعومة بنظام تبريد نشط مع تصميم فتحات تهوية مستوحى من شكل عظم السمكة.

جهاز ألعاب



يتميز الجهاز بهيكل أمامي مصنوع من لوح زجاجي متين بدون فواصل، وإطار معدني بالكامل مصنّع بتقنية CNC.

يزن الجهاز المحمول حوالي 305 جرامات، وأبعاده 167.1 × 77.85 × 18.5 ملم.

فيما يتعلق بأدوات التحكم، يشتمل جهاز Pocket S Mini على عصا تحكم RGB

ميزات جهاز ألعاب Ayaneo

كما يتميز الجهاز بأزرار ABXY ذات ملمس كريستالي ولوحة تحكم رباعية الاتجاهات مزودة بأجزاء داخلية من المطاط الموصل.

تتيح شركة Ayaneo تخصيصًا كاملًا للأزرار الرئيسية من خلال نظامها البرمجي المتكامل، والذي يشمل AyaSpace لإدارة الألعاب، وAyaHome لتخصيص سطح المكتب، وAyaSetting لضبط الأداء والترجمة الفورية.

يحتوي الجهاز على بطارية عالية الكثافة بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بتقنية PD. أما بالنسبة للاتصال، فيتضمن منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C مع منفذ DP 1.4، ومنفذ بطاقة microSD، وتقنية Bluetooth 5.3، وشبكة Wi-Fi عالية السرعة، وماسح بصمة مدمج في زر التشغيل. ويأتي مزودًا بنظام Android 14.

أيانيو بوكيت إس ميني

يتوفر جهاز Pocket S Mini بثلاثة ألوان: الأبيض ، والأسود الداكن، و يبدأ سعر الحجز المبكر من 319 دولارًا أمريكيًا لطراز 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويصل إلى 479 دولارًا أمريكيًا لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت