قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرض تبتلع المحلات فجأة.. انهيار مرعب بعمق 15 مترا في محطة وقود بالتجمع الخامس

الأرض تبتلع المحلات فجأة.. انهيار مرعب بعمق 15 مترا في محطة وقود بالتجمع الخامس
الأرض تبتلع المحلات فجأة.. انهيار مرعب بعمق 15 مترا في محطة وقود بالتجمع الخامس
ياسمين القصاص

أصيب أربعة أشخاص جراء انهيار حفرة داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، حيث جرى نقل المصابين على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث انهيار مفاجئ داخل موقع قيد الإنشاء بجوار نادي وادي دجلة بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص كانوا متواجدين بالمكان وقت الحادث.

تحرك أمني عاجل

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة للوقوف على أسباب الانهيار.

صدمة بين المواطنين وتفاعل واسع

وأثار الحادث حالة من الصدمة والقلق بين المواطنين، الذين تفاعلوا بشكل واسع عبر التعليقات، معبرين عن مخاوفهم وتساؤلاتهم حول سلامة المشروعات الإنشائية بالمنطقة.

وقال المواطن مصطفى يونس إن المدينة تعاني منذ إنشائها من أزمات متكررة في البنية التحتية، مشيرا إلى أن مشكلات المياه والصرف الصحي ظهرت بعد فترة قصيرة من الانتهاء من بنائها، متسائلا عن دور الشركات المسؤولة عن التنفيذ ومحاسبتها.

فيما عبر المواطن آدم مصطفى عن ارتياحه النسبي لكون الانهيار طال محلات تجارية فقط، وليس مباني سكنية تضم مئات السكان، مؤكدا أن العواقب كان يمكن أن تكون أكثر خطورة.

وأكد محمد عويضة الحويلي أن الأهم هو عدم وجود أشخاص داخل تلك المحلات وقت الحادث، داعيا الله أن تمر الواقعة دون خسائر في الأرواح.

من جانبها، أوضحت مها علي ناجي أن الموقع المنهار عبارة عن مول تجاري قيد الإنشاء، مرجحة أن يكون سبب الانهيار هو الحفر الزائد عن الحد، خاصة أن المحلات تقع على حافة الأرض التي يتم البناء فوقها.

بينما أشار سمير عبد العزيز إلى أن ما حدث يعد نتيجة لسوء استخدام الأرض، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات دقيقة للتربة قبل البناء، ومعرفة الخواص الجيولوجية والهندسية للصخور، لافتا إلى أن آراء المختصين في الجيولوجيا لا تحظى بالاهتمام الكافي في كثير من المشروعات داخل مصر.

والجدير بالذكر، أن تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير الهندسية ودراسات التربة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروعات إنشائية، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مع ضرورة تكثيف الرقابة ومحاسبة المقصرين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

التجمع الخامس ابتلاع محلات هبوط الأرض هبوط أرض محلات بالتجمع الخامس هبوط أرض بالتجمع المصابين النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد