«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمد يحيي

استقر سعر أدني أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية من دون أي تغيير.

أقل عيار ذهب اليوم

وتضمن أقل أعيرة الذهب اليوم وهو من عيار 14الأدني تداولًا داخل محلات الصاغة في مصر.

اسعار الذهب البوم

آخر تحديث لسعر عيار 14

تضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4413 جنيه للبيع و 4446 جنيه للشراء.

ثبات سعر الذهب

ويستمر استقرار سعر الذهب داخل محلات الصاغة بعد نزيف تعرض له أمس في تداولات المساء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تحركات الذهب

وهوى سعر جرام الذهب نحو 180 جنيه جديدة أمس على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

وبلغ إجمالي ما فقده سعر الذهب في يومين ما يقارب من 1000 جنيه من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6620 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيها للبيع و 7622 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار21 الأكثر انتشاراً نحو 6620 جنيها للبيع و 6670 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5674 جنيها للبيع و 5717 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4413 جنيها للبيع و 4446 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4893 دولار للشراء.

اسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية أمس تراجعًا ملحوظًا بعد تقلبات قوية في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لحظة بلحظة. 

وأثرت حركة البيع والشراء على الأسعار المحلية بشكل مباشر، حيث لوحظ ميل للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى مع استمرار الطلب على الأعيرة الأكثر تداولًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سجلت الأسعار تغيرات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة، مع ميل عام للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى والأكثر تداولًا، وهو ما يعكس تأثير التذبذب في الأسواق العالمية وأسعار الدولار على السوق المحلية. 

كما شهدت محلات الصاغة بعض الفروق في المصنعية حسب الموقع ونوعية الخدمة المقدمة.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

