سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

استقر سعر أدني أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية من دون أي تغيير.

أقل عيار ذهب اليوم

وتضمن أقل أعيرة الذهب اليوم وهو من عيار 14الأدني تداولًا داخل محلات الصاغة في مصر.

آخر تحديث لسعر عيار 14

ثبات سعر الذهب

ويستمر استقرار سعر الذهب داخل محلات الصاغة بعد نزيف تعرض له أمس في تداولات المساء.

تحركات الذهب

وهوى سعر جرام الذهب نحو 180 جنيه جديدة أمس على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

وبلغ إجمالي ما فقده سعر الذهب في يومين ما يقارب من 1000 جنيه من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6620 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيها للبيع و 7622 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار21 الأكثر انتشاراً نحو 6620 جنيها للبيع و 6670 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5674 جنيها للبيع و 5717 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4413 جنيها للبيع و 4446 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4893 دولار للشراء.

الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية أمس تراجعًا ملحوظًا بعد تقلبات قوية في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لحظة بلحظة.

وأثرت حركة البيع والشراء على الأسعار المحلية بشكل مباشر، حيث لوحظ ميل للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى مع استمرار الطلب على الأعيرة الأكثر تداولًا.

سجلت الأسعار تغيرات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة، مع ميل عام للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى والأكثر تداولًا، وهو ما يعكس تأثير التذبذب في الأسواق العالمية وأسعار الدولار على السوق المحلية.

كما شهدت محلات الصاغة بعض الفروق في المصنعية حسب الموقع ونوعية الخدمة المقدمة.