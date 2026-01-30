قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في مصر زيادة طفيفة في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وأظهر سعر الذهب زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ25 جنيه في المتوسط وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية وذلك بعد ساعة من بدء التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

هبوط حاد

وفقد سعر الذهب أكثر من 675 جنيه من قيمته في ختام تعاملات أمس الخميس ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6800 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 7771 جنيه للبيع و 7828 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6800 جنيه للبيع و 6850 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5828 جنيه للبيع و 5871 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4533 جنيه للبيع و 4566 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.4 ألف جنيه للبيع و 54.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5034 دولار للبيع و 5037 دولار للشراء.

