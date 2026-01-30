سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها

سجل سعر الذهب في مصر زيادة طفيفة في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وأظهر سعر الذهب زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ25 جنيه في المتوسط وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية وذلك بعد ساعة من بدء التعاملات المسائية.

هبوط حاد

وفقد سعر الذهب أكثر من 675 جنيه من قيمته في ختام تعاملات أمس الخميس ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6800 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 7771 جنيه للبيع و 7828 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6800 جنيه للبيع و 6850 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5828 جنيه للبيع و 5871 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4533 جنيه للبيع و 4566 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.4 ألف جنيه للبيع و 54.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5034 دولار للبيع و 5037 دولار للشراء.