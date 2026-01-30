قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في السعودية استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق ومحلات الصاغة، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 530.75 ريال سعودي، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 4245.75 ريال، وفقًا لمتوسط الأسعار المرتبطة بأسعار الصرف.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

عيار 24: 606.50 ريال

عيار 22: 556.00 ريال

عيار 21: 530.75 ريال

عيار 18: 455.00 ريال

عيار 14: 353.75 ريال

عيار 12: 303.25 ريال

الأونصة: 18865.00 ريال

الجنيه الذهب: 4245.75 ريال

الأونصة بالدولار: 5030.69 دولار

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

سجل الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 606.50 ريال، وهو العيار الأعلى سعرًا والأكثر استخدامًا في السبائك.

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ متوسط سعره 556.00 ريال.

وبالنسبة للعيار الأكثر تداولًا في السوق السعودي، سجل الذهب عيار 21 حوالي 530.75 ريال.

كما سجل الذهب عيار 18 نحو 455.00 ريال، وهو الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 353.75 ريال، بينما سجل الذهب عيار 12 نحو 303.25 ريال.

وعلى مستوى الأسواق العالمية، سجلت الأونصة اليوم في السعودية نحو 18865.00 ريال، فيما بلغت قيمتها بالدولار 5030.69 دولار.

أما الجنيه الذهب فقد سجل متوسط سعره اليوم حوالي 4245.75 ريال سعودي.

