فيفا يكشف عقوبات مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية في تصفيات المونديال

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن عقوبات منتخبي نيجيريا والكونغو الديمقراطية بعد أحداث مباراتهما في ملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ الفيفا عقوبات رسمية بحق منتخبي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أحداث انضباطية شهدتها مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم يوم 16 نوفمبر 2025.

بالنسبة لمنتخب نيجيريا، فتم تغريمه مبلغ 1000 فرنك سويسري بسبب قيام بعض الجماهير بإلقاء مقذوفات خلال المباراة.

أما بالنسبة لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية فقد تعرض لغرامة أكبر بلغت 5000 فرنك سويسري نتيجة استخدام مؤشرات الليزر من قبل الجماهير، في مخالفة مباشرة للوائح السلامة الخاصة بالاتحاد الدولي.

ورغم هذه الأحداث، نجح منتخب الكونغو الديمقراطية (الفهود) في حسم التأهل إلى الدور التالي بعد صراع قوي على بطاقة العبور.