إيريك سيكو شيل يرفع سقف طلباته لتجديد عقده مع منتخب نيجيريا

قدم المدير الفني الفرنسي إيريك سيكو شيل، مدرب منتخب نيجيريا، وثيقة رسمية تحتوي على 19 شرطًا لتجديد عقده مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم، بعد قيادته المنتخب إلى الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2025.

مطالب شيل تشمل وسائل راحة وحوافز مالية ضخمة

وتتضمن مطالب شيل الحصول على سيارة SUV خاصة مصحوبة بسائق وأمن، بالإضافة إلى منزل في بيئة آمنة مع كهرباء متواصلة على مدار 24 ساعة.

كما طلب تجهيز مكتب مجهز بالكامل مع جهاز عرض للتحليل، وخدمة إنترنت عالية السرعة لضمان متابعة العمل والتخطيط الفني بشكل احترافي.

امتيازات مهنية للتحكم الكامل في المنتخب

وشملت الطلبات أيضًا منح شيل حق اختيار الخصوم في المباريات الودية الدولية، وبرامج تطوير للناشئين ومعسكرات تدريبية، بالإضافة إلى السفر لمتابعة اللاعبين المحترفين في الدوريات المحلية والأجنبية. كما شدد على عدم التدخل في اختيار اللاعبين للمنتخب الأول أو فرق الشباب، وإصدار عقود عمل رسمية للطاقم الفني بالكامل.

مكافآت مالية عالية ورواتب الطاقم الفني

ومن الناحية المالية، طالب شيل بـ دفع راتبه الشهري في موعد أقصاه يوم 30 من كل شهر، مع مكافآت وبدلات طبقًا لهيكل الاتحاد، على أن تشمل مساعده الشخصي ضمن البدلات والمكافآت. الراتب المقترح بلغ 130,000 دولار شهريًا، وهو ما يغطي راتبه الشخصي ورواتب الطاقم الفني بأكمله، مقارنة براتبه الحالي الذي يقدر بـ 50,000 دولار.

خطوة قد تعصف بمفاوضات التجديد

تأتي هذه المطالب في وقت حرج للاتحاد النيجيري، الذي قد يواجه صعوبة في تلبية كل البنود المالية والفنية لشيل، ما يضع مستقبل تجديد العقد في حالة من الترقب. وسيكون على الاتحاد اتخاذ قرار سريع لتأمين استقرار المنتخب قبل البطولات المقبلة.