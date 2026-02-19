قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إيريك سيكو شيل يرفع سقف طلباته لتجديد عقده مع منتخب نيجيريا

الفرنسي إيريك سيكو شيل
الفرنسي إيريك سيكو شيل
إسلام مقلد

قدم المدير الفني الفرنسي إيريك سيكو شيل، مدرب منتخب نيجيريا، وثيقة رسمية تحتوي على 19 شرطًا لتجديد عقده مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم، بعد قيادته المنتخب إلى الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2025.

مطالب شيل تشمل وسائل راحة وحوافز مالية ضخمة

وتتضمن مطالب شيل الحصول على سيارة SUV خاصة مصحوبة بسائق وأمن، بالإضافة إلى منزل في بيئة آمنة مع كهرباء متواصلة على مدار 24 ساعة.

كما طلب تجهيز مكتب مجهز بالكامل مع جهاز عرض للتحليل، وخدمة إنترنت عالية السرعة لضمان متابعة العمل والتخطيط الفني بشكل احترافي.

امتيازات مهنية للتحكم الكامل في المنتخب

وشملت الطلبات أيضًا منح شيل حق اختيار الخصوم في المباريات الودية الدولية، وبرامج تطوير للناشئين ومعسكرات تدريبية، بالإضافة إلى السفر لمتابعة اللاعبين المحترفين في الدوريات المحلية والأجنبية. كما شدد على عدم التدخل في اختيار اللاعبين للمنتخب الأول أو فرق الشباب، وإصدار عقود عمل رسمية للطاقم الفني بالكامل.

مكافآت مالية عالية ورواتب الطاقم الفني

ومن الناحية المالية، طالب شيل بـ دفع راتبه الشهري في موعد أقصاه يوم 30 من كل شهر، مع مكافآت وبدلات طبقًا لهيكل الاتحاد، على أن تشمل مساعده الشخصي ضمن البدلات والمكافآت. الراتب المقترح بلغ 130,000 دولار شهريًا، وهو ما يغطي راتبه الشخصي ورواتب الطاقم الفني بأكمله، مقارنة براتبه الحالي الذي يقدر بـ 50,000 دولار.

خطوة قد تعصف بمفاوضات التجديد

تأتي هذه المطالب في وقت حرج للاتحاد النيجيري، الذي قد يواجه صعوبة في تلبية كل البنود المالية والفنية لشيل، ما يضع مستقبل تجديد العقد في حالة من الترقب. وسيكون على الاتحاد اتخاذ قرار سريع لتأمين استقرار المنتخب قبل البطولات المقبلة.

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع تحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية حول حادث محور 30 يونيو.. التنسيق مع محافظ بورسعيد لاستخراج تصاريح الدفن وصرف التعويضات

صورة أرشيفية

خلصت عليها بسبب 5 غوايش … حبس صاحبة محل دواجن 4 أيام لاتهامها بقتل سيدة بالغربية| القصة الكاملة

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

