موعد أذان المغرب أول يوم رمضان.. اعرف دعاء إفطار الصائم

مع اقتراب موعد أذان المغرب أول يوم رمضان، ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "كان النبي إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

يحين موعد أذان المغرب أول يوم رمضان، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صيام يستمر نحو 13 ساعة و2 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة، ليختتم الصائمون يومهم بأجواء إيمانية عامرة بالدعاء والابتهال.

وفي أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هـ (2026م)، تكون مواقيت الصلاة كالتالي:

صلاة الفجر: 5:04 صباحًا

صلاة الظهر: 12:09 مساءً

صلاة العصر: 3:21 مساءً

صلاة المغرب: 5:47 مساءً

صلاة العشاء: 7:04 مساءً

دعاء النبي عند الإفطار

كما كان النبي يردد دعاء إفطار الصائم، إذا أفطر عند أهل بيت يدعو لهم قبل الإفطار قائلاً: "أفطر عندكم الصائمون، وتنزلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار، وغشيتكم الرحمة" (رواه أحمد.

هذا دعاء يُستحب للصائم أن يحفظه ويحرص على قوله عند الإفطار لما فيه من فضل وثواب عظيم.

وقال النووي في شرح المهذب: يستحب للصائم أن يدعو في صومه بحاجاته الدنيوية والأخروية لنفسه ولمن يحب وللمسلمين، وذلك استنادًا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم"

كما كان النبي ﷺ يقول عند الإفطار: “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”.