موعد أذان المغرب اليوم .. لاتنسى دعاء النبي عن الإفطار مستجاب

موعد أذان المغرب اليوم.. يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 2026، وهي اللحظة التي يترقبها الصائمون يوميًا للإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام.

ومع قدوم شهر رمضان 1447هـ، تتزايد عمليات البحث عبر محركات جوجل عن توقيت أذان المغرب في مختلف محافظات مصر، إلى جانب معرفة عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة الكاملة في اليوم الأول من الشهر الفضيل، وذلك لتنظيم أوقات الإفطار والعبادات بشكل دقيق خلال هذا اليوم المبارك.

وبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ اليوم الخميس 19 فبراير 2026، الموافق الأول من رمضان، وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أوضحت إمساكية شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026 م، موعد أذان المغرب أول أيام الشهر الكريم، حيث يحين وقت الإفطار مع أذان المغرب في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صيام يستمر نحو 13 ساعة و2 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة، ليختتم الصائمون يومهم بأجواء إيمانية عامرة بالدعاء والابتهال.

مواقيت الصلاة في أول يوم في رمضان

وفي أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هـ (2026م)، تكون مواقيت الصلاة كالتالي:

صلاة الفجر: 5:04 صباحًا

صلاة الظهر: 12:09 مساءً

صلاة العصر: 3:21 مساءً

صلاة المغرب: 5:47 مساءً

صلاة العشاء: 7:04 مساءً



دعاء الإفطار المأثور عن النبي

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "كان النبي ﷺ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

معاني الدعاء:

ذهب الظمأ: انتهى شعور الصائم بالعطش.

ابتلت العروق: رطبت العروق بزوال اليبوسة الناتجة عن العطش.

ثبُت الأجر: زال التعب وحصل الثواب، مما يحث على مواصلة العبادات، فالجهد يسير بزوال التعب، والأجر باقٍ وثابت.

كما كان النبي ﷺ يقول عند الإفطار: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"

(رواه ابن ماجه، وحسّنه ابن حجر).

وكان أيضًا يقول: “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” غ(رواه أبو داود مرسلًا).

وقال النووي في شرح المهذب: يستحب للصائم أن يدعو في صومه بحاجاته الدنيوية والأخروية لنفسه ولمن يحب وللمسلمين، وذلك استنادًا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم"

(رواه الترمذي وابن ماجه، وحديث حسن).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه:

"ثلاث دعوات لا تُرد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر"

دعاء النبي عند الإفطار

كما كان ﷺ إذا أفطر عند أهل بيت يدعو لهم قبل الإفطار قائلاً:

"أفطر عندكم الصائمون، وتنزلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار، وغشيتكم الرحمة"

(رواه أحمد).

هذا دعاء يُستحب للصائم أن يحفظه ويحرص على قوله عند الإفطار لما فيه من فضل وثواب عظيم.