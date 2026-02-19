نادية شكري تكشف عن تفاصيل أزمتها مع المنتج الفني لـ«عائلة مصرية جدًا»

كشفَت الفنانة نادية شكري عن تفاصيل أزمتها مع المنتج الفني لمسلسل “عائلة مصرية جدًا”.

وقالت نادية شكري إنها فوجئت باستبعادها من العمل بعد أن حصلت على عربون وتم الاتفاق معها على المشاركة في بطولة العمل.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: “وافقت على القيام بالبطولة وتنازلت عن جزء كبير من أجري تقديرًا ودعمًا مني للتليفزيون المصري، بالإضافة إلى أن المنتج الفني صديق لابنتي. تم عقد جلسة عمل مع المنتج الفني وهو غير تابع للتليفزيون المصري ، وإنما لإحدى الشركات المنفذة للعمل لصالح التليفزيون، والمخرج للتعرف على تفاصيل الشخصية، ودُفع العربون، حتى بدأت في شراء ملابس الشخصية، إلا أنني فوجئت باستبعادي من العمل بحجة تغيير المخرج. ولأن المخرجة من حقها تغيير فريق العمل، التزمت الصمت. تدخلت النقابة لأحصل على العربون، حتى فوجئت بأن المنتج الفني ينفي أنه تعاقد معي وأنني مجرد ترشيح، بالإضافة إلى ترشيحي لدور عبارة عن مشهدين فقط”.

وتابعت: “أنا أحترم وأقدر التليفزيون المصري، وتنازلت عن الجزء الأكبر من أجري دعمًا لتليفزون بلدي، كما أنني أقدر وأحترم السيد أحمد المسلماني”.