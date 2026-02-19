قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
ديني

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

دعاء أول يوم في رمضان
دعاء أول يوم في رمضان
عبد الرحمن محمد

دعاء أول يوم رمضان.. مع إشراقة أول أيام شهر رمضان المبارك، تتجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة إيمانية خاصة، تحمل معاني الرجاء والتوبة وبداية صفحة جديدة مع الله عز وجل.

 واليوم الأول من رمضان ليس مجرد بداية لصيامٍ عن الطعام والشراب، بل هو انطلاقة إيمانية يحرص فيها المسلمون على الإكثار من الدعاء، طلبًا للمغفرة والستر والتوفيق في الشهر الفضيل.

ويعد دعاء أول يوم رمضان من أكثر الأدعية تداولًا بين المسلمين، لما يحمله من معانٍ جامعة بين الاستغفار، وإصلاح الحال، وتيسير الأمور، وطلب الرزق الحلال. وفي هذا التقرير نسلط الضوء على فضل الدعاء في مستهل الشهر الكريم، وأهمية اغتنام ساعاته الأولى في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقلبٍ خاشع ونيةٍ صادقة.

دعاء أول يوم رمضان

«اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية، فأعنا فيه على الصيام والقيام، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

«اللهم اجعل أول أيام رمضان بداية خير لنا، واكتب لنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ولا تجعلنا من المحرومين من فضلك».

«اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وارزقنا فيه توبة نصوحًا لا نعود بعدها إلى ذنب».

«اللهم اجعل رمضان فاتحة خير علينا، ونهاية لكل هم وحزن، واكتب لنا فيه راحة البال وسعة الرزق وصلاح الحال».

«اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا وأحبائنا من النار، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين الفائزين».

«اللهم ارزقنا في رمضان القبول والتوفيق والصحة والعافية».

«اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات».

«اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقائك من النار».

«اللهم احفظ بلاد المسلمين، وارزقهم الأمن والاستقرار والسلام».

«اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال».

«اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وشفاعة نبينا محمد «صلي الله عليه وسلم»، وحسن الختام».

«اللهم اجعل رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار».

دعاء للرزق في رمضان

«اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

2- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

دعاء أول يوم رمضان دعاء للرزق في رمضان دعاء رمضان دعاء 1 رمضان أدعية شهر رمضان أفضل دعاء في رمضان

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ليلى زاهر وهشام جمال

أول سحور.. ليلى زاهر تشارك صورة لـ هشام جمال من المنزل

سوا سوا

بهاء سلطان يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ "سوا سوا"

روج أسود

«روج أسود» الحلقة 1.. لقاء سويدان تطلب الخلع وطلاق فرح الزاهد

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

