دعاء أول يوم رمضان.. مع إشراقة أول أيام شهر رمضان المبارك، تتجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة إيمانية خاصة، تحمل معاني الرجاء والتوبة وبداية صفحة جديدة مع الله عز وجل.

واليوم الأول من رمضان ليس مجرد بداية لصيامٍ عن الطعام والشراب، بل هو انطلاقة إيمانية يحرص فيها المسلمون على الإكثار من الدعاء، طلبًا للمغفرة والستر والتوفيق في الشهر الفضيل.

ويعد دعاء أول يوم رمضان من أكثر الأدعية تداولًا بين المسلمين، لما يحمله من معانٍ جامعة بين الاستغفار، وإصلاح الحال، وتيسير الأمور، وطلب الرزق الحلال. وفي هذا التقرير نسلط الضوء على فضل الدعاء في مستهل الشهر الكريم، وأهمية اغتنام ساعاته الأولى في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقلبٍ خاشع ونيةٍ صادقة.

دعاء أول يوم رمضان

«اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية، فأعنا فيه على الصيام والقيام، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

«اللهم اجعل أول أيام رمضان بداية خير لنا، واكتب لنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ولا تجعلنا من المحرومين من فضلك».

«اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وارزقنا فيه توبة نصوحًا لا نعود بعدها إلى ذنب».

«اللهم اجعل رمضان فاتحة خير علينا، ونهاية لكل هم وحزن، واكتب لنا فيه راحة البال وسعة الرزق وصلاح الحال».

«اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا وأحبائنا من النار، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين الفائزين».

«اللهم ارزقنا في رمضان القبول والتوفيق والصحة والعافية».

«اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات».

«اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقائك من النار».

«اللهم احفظ بلاد المسلمين، وارزقهم الأمن والاستقرار والسلام».

«اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال».

«اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وشفاعة نبينا محمد «صلي الله عليه وسلم»، وحسن الختام».

«اللهم اجعل رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار».

دعاء للرزق في رمضان

«اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

2- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.