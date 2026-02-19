أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل

أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة 7 سفن وغادرته 10 أخريات، كما وصل إجمالي الموجود بالميناء 22 سفينة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32693 طنا تشمل 8950 طن يوريا و1460 طن مولاس و1189 طن كلينكر و8659 طن بودرة جبس و4335 طن كسب صويا و1300 طن ملح و6800 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51134 طنا تشمل 8989 طن قمح و12539 طن حديد و9400 طن خردة و11000 طن فول و399 طن كسب صويا و1009 أطنان كسب عباد و3950 طن ابلاكاش و3848 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 754 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 94 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5278 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68400 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15472 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5326 حركة.