قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام..تفوق أهلاوي علي الجونة قبل موقعة الدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع الجونة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.


لعب الفريقان اثنتين وعشرون مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 15 يناير 2025 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين إمام عاشور.


وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث عشر مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 35 هدفاً مقابل 12 هدفاً استقبلتها شباكه.


أكبر النتائج في لقاءات الفريقين فوز الأهلي 4- صفر موسم 2019-2020، و4-1 موسم 2012-2013، و 3- صفر موسم 2023-2024، وتعادل الفريقان 3-3 موسم 2020-2021.


يتصدر عماد متعب ووليد سليمان وإمام عاشور قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ثم السيد حمدي وعلي معلول وحسين الشحات وشهاب الدين أحمد من الأهلي، ومحمد نجيب من الجونة برصيد هدفين لكل منهم.

النادي الأهلي كرة قدم بطولة الدوري استاد القاهرة الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ترشيحاتنا

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يسطر رقماً قياسياً أوروبياً بأطول رحلة في تاريخ الأندية الإنجليزية

الاهلي

الدوري المصري يتصدر قائمة اقوي الدوريات العربية

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد