بالأرقام..تفوق أهلاوي علي الجونة قبل موقعة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع الجونة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.



لعب الفريقان اثنتين وعشرون مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 15 يناير 2025 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين إمام عاشور.



وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث عشر مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 35 هدفاً مقابل 12 هدفاً استقبلتها شباكه.



أكبر النتائج في لقاءات الفريقين فوز الأهلي 4- صفر موسم 2019-2020، و4-1 موسم 2012-2013، و 3- صفر موسم 2023-2024، وتعادل الفريقان 3-3 موسم 2020-2021.



يتصدر عماد متعب ووليد سليمان وإمام عاشور قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ثم السيد حمدي وعلي معلول وحسين الشحات وشهاب الدين أحمد من الأهلي، ومحمد نجيب من الجونة برصيد هدفين لكل منهم.