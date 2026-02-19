قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
نجوم الكرة يتحولون لمستثمرين.. أشهر 10 لاعبين يمتلكون أندية حول العالم

رونالدو و ميسي
رونالدو و ميسي
منتصر الرفاعي

يتزايد نفوذ لاعبي كرة القدم المعاصرين خارج الملعب حيث حولوا نجاحهم الرياضي إلى مشاريع تجارية طويلة الأجل عبر الاستثمار وامتلاك حصص في أندية ليصبحوا مؤثرين ليس فقط كلاعبين، بل كمستثمرين استراتيجيين في صناعة كرة القدم. 

من ديفيد بيكهام إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي أصبح نجوم اليوم يمتلكون أندية ويتولون مناصب إدارية تعكس رؤية استثمارية طويلة المدى.

من المستطيل الأخضر إلى ملكية الأندية

تجاوزت كرة القدم حدود الملعب، حيث يتجه العديد من الأسماء اللامعة إلى امتلاك الأندية بعد أو حتى خلال مشوارهم الاحترافي، وهو توجه يعكس كيف يساهم اللاعبون في تشكيل مستقبل اللعبة، اقتصادياً وإدارياً.

قائمة أبرز 10 لاعبين يمتلكون أندية

كريستيانو رونالدو – نادي النصر السعودي

الحصة المملوكة: 15%

عام الاستحواذ: 2023

صافي ثروة النادي: 1.5 مليار دولار

كيليان مبابي - نادي كاين

الحصة المملوكة: 80%

عام الاستحواذ: 2024

صافي ثروة النادي: 25 مليون دولار

ديفيد بيكهام – نادي إنتر ميامي

الحصة المملوكة: 10%

عام الاستحواذ: 2019

صافي ثروة النادي: 1.2 مليار دولار

رونالدو نازاريو – نادي ريال بلد الوليد

الحصة المملوكة: غير معروفة

عام الاستحواذ: 2019

صافي ثروة النادي: 36 مليون دولار

لوكا مودريتش – نادي سوانزي سيتي

الحصة المملوكة: جزء من 77.4%

عام الاستحواذ: 2025

صافي ثروة النادي: 220 مليون دولار

باولو مالديني نادي ميامي إف سي

الحصة المملوكة: غير معروفة

عام الاستحواذ: 2015

تيري هنري – نادي كومو 1907

الحصة المملوكة: 1% (تقديري)

عام الاستحواذ: 2022

صافي ثروة النادي: 48 مليون دولار

فينيسيوس جونيور – نادي ألفيركا

الحصة المملوكة: 70%-80% تقريبًا

عام الاستحواذ: 2025

صافي ثروة النادي: 35 مليون دولار

ليونيل ميسي – نادي ديبورتيفو إل إس إم

الحصة المملوكة: غير معروفة

عام الاستحواذ: 2025

جيرارد بيكيه نادي أندورا

الحصة المملوكة: حصة الأغلبية المسيطرة

عام الاستحواذ: 2018

صافي ثروة النادي: 21 مليون دولار

هذا التحول من نجوم الملعب إلى ملاك ومستثمرين يعكس كيف أصبح اللاعبون العصريون قوة اقتصادية واستراتيجية تؤثر في مستقبل كرة القدم عالميًا.

رونالدو ميسي نفوذ لاعبي كرة القدم كيليان مبابي ديفيد بيكهام

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

