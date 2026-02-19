نجوم الكرة يتحولون لمستثمرين.. أشهر 10 لاعبين يمتلكون أندية حول العالم

يتزايد نفوذ لاعبي كرة القدم المعاصرين خارج الملعب حيث حولوا نجاحهم الرياضي إلى مشاريع تجارية طويلة الأجل عبر الاستثمار وامتلاك حصص في أندية ليصبحوا مؤثرين ليس فقط كلاعبين، بل كمستثمرين استراتيجيين في صناعة كرة القدم.

من ديفيد بيكهام إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي أصبح نجوم اليوم يمتلكون أندية ويتولون مناصب إدارية تعكس رؤية استثمارية طويلة المدى.

من المستطيل الأخضر إلى ملكية الأندية

تجاوزت كرة القدم حدود الملعب، حيث يتجه العديد من الأسماء اللامعة إلى امتلاك الأندية بعد أو حتى خلال مشوارهم الاحترافي، وهو توجه يعكس كيف يساهم اللاعبون في تشكيل مستقبل اللعبة، اقتصادياً وإدارياً.

قائمة أبرز 10 لاعبين يمتلكون أندية

كريستيانو رونالدو – نادي النصر السعودي

الحصة المملوكة: 15%

عام الاستحواذ: 2023

صافي ثروة النادي: 1.5 مليار دولار

كيليان مبابي - نادي كاين

الحصة المملوكة: 80%

عام الاستحواذ: 2024

صافي ثروة النادي: 25 مليون دولار

ديفيد بيكهام – نادي إنتر ميامي

الحصة المملوكة: 10%

عام الاستحواذ: 2019

صافي ثروة النادي: 1.2 مليار دولار

رونالدو نازاريو – نادي ريال بلد الوليد

الحصة المملوكة: غير معروفة

عام الاستحواذ: 2019

صافي ثروة النادي: 36 مليون دولار

لوكا مودريتش – نادي سوانزي سيتي

الحصة المملوكة: جزء من 77.4%

عام الاستحواذ: 2025

صافي ثروة النادي: 220 مليون دولار

باولو مالديني نادي ميامي إف سي

الحصة المملوكة: غير معروفة

عام الاستحواذ: 2015

تيري هنري – نادي كومو 1907

الحصة المملوكة: 1% (تقديري)

عام الاستحواذ: 2022

صافي ثروة النادي: 48 مليون دولار

فينيسيوس جونيور – نادي ألفيركا

الحصة المملوكة: 70%-80% تقريبًا

عام الاستحواذ: 2025

صافي ثروة النادي: 35 مليون دولار

ليونيل ميسي – نادي ديبورتيفو إل إس إم

الحصة المملوكة: غير معروفة

عام الاستحواذ: 2025

جيرارد بيكيه نادي أندورا

الحصة المملوكة: حصة الأغلبية المسيطرة

عام الاستحواذ: 2018

صافي ثروة النادي: 21 مليون دولار

هذا التحول من نجوم الملعب إلى ملاك ومستثمرين يعكس كيف أصبح اللاعبون العصريون قوة اقتصادية واستراتيجية تؤثر في مستقبل كرة القدم عالميًا.