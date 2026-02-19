الاستعلام عن نتيجة التظلمات لمسابقة 964 معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي قدمها عدد من المتقدمين في مسابقة شغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بـالأزهر الشريف، إلى جانب إتاحة الاطلاع على الترتيب قوائم الانتظار، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg/

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتيجة التظلمات والترتيب في قوائم الانتظار متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين في المسابقات التي يعلن عنها، متابعة ما يصدر عن الجهاز عبر الموقع الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".