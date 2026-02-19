قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما
هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الله الحسنى؟.. د. أحمد عصام فرحات يحسم الجدل
هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي
واعظ بالأزهر يحذر من الرياء الذي يُحبط العمل ويذهب بالأجر
هل يجوز للمريض المزمن الإفطار في رمضان والتصدق عن الأيام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فينيسيوس جونيور في مرمى العنصرية.. 20 واقعة منذ 2018 وحُكم تاريخي يهز الكرة الإسبانية

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
إسلام مقلد

تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لما يقرب من 20 فعلا عنصريا، بشكل مباشر أو غير مباشر، منذ انتقاله إلى أوروبا عام 2018 لبدء مسيرته مع ريال مدريد، في واحدة من أكثر القضايا التي هزت أروقة الكرة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

سلسلة من الانتهاكات منذ الوصول إلى الليجا

منذ ظهوره الأول في الملاعب الإسبانية، تعرض فينيسيوس لهتافات وإساءات عنصرية في أكثر من ملعب، سواء خلال مباريات الدوري أو المسابقات المحلية، ما فتح باب الجدل مرارًا حول آليات مكافحة العنصرية داخل الدوري الإسباني، وفعالية العقوبات الموقعة على الجماهير المخالفة.

حُكم غير مسبوق في إسبانيا

واحدة من تلك الوقائع انتهت بصدور حكم تاريخي ضد ثلاثة من مشجعي فالنسيا، حيث قضت المحكمة بسجنهم لمدة 8 أشهر، مع منعهم من دخول الملاعب لمدة عامين، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وفقًا لما أوردته تقارير صحيفة دياريو غرافико.

رسالة ردع قوية

يمثل الحكم نقطة تحول في التعامل القضائي مع جرائم العنصرية داخل الملاعب، خاصة بعد الضغوط المتزايدة من الأندية واللاعبين والاتحادات الدولية لتشديد العقوبات وفرض آليات أكثر صرامة لحماية اللاعبين.

بيان نادي ريال مدريد الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا حول أزمة البرازيلي فينسيوس جونيور نجم الفريق الملكي فى مباراة بنفيكا فى دورى أبطال أوروبا.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا قرر فتح تحقيق حول قيام أحد لاعبو فريق بنفيكا البرتغالي بالعنصرية ضد البرازيلي فينسيوس جونيور عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد للريال فى مباراة ملحق دوري أبطال أوروبا.

وجاء بيان نادي ريال مدريد الإسباني علي النحو التالي: 

أعلن نادي ريال مدريد اليوم تقديمه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) كافة الوثائق والأدلة المتوفرة المتعلقة بالأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء 17 فبراير، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا في لشبونة.

وتعاون النادي الكامل مع تحقيق UEFA الذي أُطلق عقب التصرفات العنصرية غير المقبولة التي شهدتها المباراة.

ويتقدم ريال مدريد بشكره العميق للوحدة والدعم الواسع الذي حظي به لاعبنا فينيسيوس جونيور من مجتمع كرة القدم العالمي بأكمله.

وسيظل ريال مدريد ملتزمًا بالشراكة مع جميع الجهات المعنية لمكافحة العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع.

