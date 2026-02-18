قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
رياضة

«يويفا» يدرس عقوبات ضد ريال مدريد بعد حادثة العنصرية ضد فينيسيوس

ريال مدريد وبنفيكا
ريال مدريد وبنفيكا

شهدت مباراة ريال مدريد أمام بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أحداثًا مثيرة للجدل، بعدما تعرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لهتافات وعبارات عنصرية من بعض الجماهير خلال اللقاء الذي أُقيم على ملعب الفريق البرتغالي.

وتوقفت المباراة بشكل مؤقت بعدما تقدم اللاعب بشكوى مباشرة إلى حكم اللقاء، مطالبًا بتطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية. واستجاب الحكم بإيقاف اللعب وبدء الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الوقائع، تمهيدًا لإدراج الحادثة في تقريره الرسمي.

وتشير المعطيات إلى أن الواقعة قد تخضع لمراجعة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مع احتمالية فتح تحقيق رسمي وفرض عقوبات وفقًا لما سيرد في تقرير الحكم والمراقبين.

وبحسب تفاصيل اللقطة، جاءت الأزمة بعد احتفال فينيسيوس بهدفه أمام المدرجات، حيث قام لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتصرفات مسيئة ترافقت مع عبارات عنصرية، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل أرض الملعب.

ورغم الأجواء المشحونة، نجح ريال مدريد في حسم المواجهة لصالحه بهدف دون رد حمل توقيع فينيسيوس، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب. وعقب الهدف، توجه اللاعب للاحتفال أمام جماهير أصحاب الأرض، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء بداعي الاستفزاز…

كما شهدت المباراة موقفًا آخر مثيرًا، جمع بين فينيسيوس ومدافع بنفيكا نيكولاس أوتاميندي، حيث حاول الأخير استفزاز نجم ريال مدريد عبر استعراض وشوم ألقابه القارية، بينما اكتفى اللاعب البرازيلي بالرد بابتسامة دون تصعيد.

يويفا بنفيكا ريال مدريد

