حب على حافة الخطر.. جريمة تقلب الموازين في الحلقة الأولى من «سوا سوا»

شهد المشهد الأول الذي جمع بين أحمد مالك وهدى المفتي بوضوح أن العلاقة بين إبراهيم وأحلام ليست مجرد خط رومانسي تقليدي، بل مسار درامي قائم على الصراع بين الحب والواقع التعيس، وذلك ضمن أحداث سوا سوا.

غير أن الحلقة الأولى لا تمنح هذه العلاقة وقتًا كافيًا للاطمئنان؛ إذ إن قرار والد أحلام بإلغاء كتب كتابها من إبراهيم وتزويجها من صديقه يضع الحب في مواجهة مباشرة مع السلطة الأبوية. وهنا لا يتحول الصراع إلى جدل عاطفي، بل إلى فعل عنيف يغيّر مسار الجميع.

أخو أحلام (أحمد عبد الحميد)، الذي يعيش عالمه الخاص ويحتمي بأخته، يتدخل بدافع الحماية، فتخرج الأمور عن السيطرة ويُقتل العريس في لحظة ارتباك مأساوية. أما المشهد الختامي، مع القبض على أحلام ووقوف إبراهيم عاجزًا، فلا يقدّم إجابة بقدر ما يفتح بابًا لأسئلة ثقيلة حول الثمن الذي يمكن أن يدفعه الحب حين يُحاصَر.

ويدور المسلسل حول إبراهيم وأحلام، وهما شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهما بأن يكونا سويًا، لكن الظروف المحيطة بهما تعيق ذلك. ويشارك في البطولة، إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي، عدد من الممثلين، منهم نهى عابدين، وخالد كمال، وحسني شتا. ويقدّم العمل معالجة تميل إلى الواقعية، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد.