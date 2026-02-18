تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو

أشاد الإعلامي تامر أمين باحتفالية حزب الجبهة الوطنية لإطلاق “هدية الحزب” لجموع المصريين، واصفًا إياها بأنها فعالية ضخمة تُعد الأكبر في مجال التكافل الإنساني، مؤكدًا أن هذا الدور المجتمعي يجب أن تضطلع به جميع المؤسسات، وليس الأحزاب السياسية فقط.

وأكد أمين أن الجبهة الوطنية تدرك جيدًا مسؤوليتها المجتمعية إلى جانب دورها السياسي، مشيرًا إلى أن حجم الأعداد المعلنة للمساعدات كان مفاجئًا ومُفرحًا، خاصة مع أهمية توزيعها قبل حلول شهر رمضان لطمأنة المواطنين. وأضاف أن وصول الدعم إلى جميع المحافظات يمثل نشاطًا متميزًا، معلنًا حرصه على دعم مثل هذه المبادرات إعلاميًا، وموجهًا التحية للحزب، ومتمنيًا ألا تكون هذه الفعالية الأولى والأخيرة.

وخلال الاحتفالية، أعلن رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، والأمين العام المستشار محمد عمران، إطلاق المبادرة التي تشمل توزيع 7,500 طن من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب مليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الجزار أن الحزب يحتفل بمرحلة جديدة من مسيرته السياسية عقب خوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بروح الفريق الواحد، موضحًا أن ما تحقق لم يكن مجرد أرقام انتخابية، بل ترجمة حقيقية لثقة المواطنين في رؤية الحزب وبرنامجه. وأضاف أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد والاشتباك الفعّال مع مختلف القضايا الوطنية خلال المرحلة المقبلة.