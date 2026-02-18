سمير كمونة وعفرتو وإبراهيم سعيد يشاركون بمؤتمر الجبهة الوطنية لإطلاق أكبر مبادرة في رمضان «مصر فيها خير»|فيديو

شهد مؤتمر حزب الجبهة الوطنية لإطلاق “هدية الحزب” لجموع المصريين خلال شهر رمضان، مشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية، دعمًا للمبادرة التي تُعد من أكبر المبادرات المجتمعية هذا العام، وتشمل توزيع 7,500 طن من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب مليون كرتونة سلع غذائية في جميع محافظات الجمهورية.

وقال سمير كمونة، نجم منتخب مصر الأسبق، إن مبادرة الجبهة الوطنية عظيمة بدخولها على الأسر المحتاجة، مؤكدًا أن الشعب المصري يثبت دائمًا أنه يقف صفًا واحدًا في كل المناسبات.

وأضاف أن ما تقدمه المبادرة يستحق الإشادة، متمنيًا رؤية المزيد من هذه الجهود، ومهنئًا المصريين بحلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أعرب الكابتن مصطفى عفرتو عن فخره بالمشاركة، واصفًا المبادرة بأنها “لمسة جميلة” تدعو للاعتزاز، خاصة مع امتدادها إلى جميع محافظات مصر، مؤكدًا أن هذه الروح تعكس عادات المصريين في شهر الخير.

بدوره، أكد الكابتن إبراهيم سعيد أن مشاركته في إطلاق المبادرة شرف كبير له، معبرًا عن سعادته بالأجواء التي تعكس روح التكافل، ومشددًا على أن مصر دائمًا بها خير، وأن المصريين يقفون معًا في الأزمات.

وأضاف أن المبادرة تقرب بين الناس، متمنيًا استمرارها طوال العام وليس في رمضان فقط، وأن يكون القادم أفضل للمصريين جميعًا.