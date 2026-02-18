قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
سمير كمونة وعفرتو وإبراهيم سعيد يشاركون بمؤتمر الجبهة الوطنية لإطلاق أكبر مبادرة في رمضان «مصر فيها خير»|فيديو

عبد الرحمن سرحان

شهد مؤتمر حزب الجبهة الوطنية لإطلاق “هدية الحزب” لجموع المصريين خلال شهر رمضان، مشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية، دعمًا للمبادرة التي تُعد من أكبر المبادرات المجتمعية هذا العام، وتشمل توزيع 7,500 طن من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب مليون كرتونة سلع غذائية في جميع محافظات الجمهورية.

وقال سمير كمونة، نجم منتخب مصر الأسبق، إن مبادرة الجبهة الوطنية عظيمة بدخولها على الأسر المحتاجة، مؤكدًا أن الشعب المصري يثبت دائمًا أنه يقف صفًا واحدًا في كل المناسبات. 

وأضاف أن ما تقدمه المبادرة يستحق الإشادة، متمنيًا رؤية المزيد من هذه الجهود، ومهنئًا المصريين بحلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أعرب الكابتن مصطفى عفرتو عن فخره بالمشاركة، واصفًا المبادرة بأنها “لمسة جميلة” تدعو للاعتزاز، خاصة مع امتدادها إلى جميع محافظات مصر، مؤكدًا أن هذه الروح تعكس عادات المصريين في شهر الخير.

بدوره، أكد الكابتن إبراهيم سعيد أن مشاركته في إطلاق المبادرة شرف كبير له، معبرًا عن سعادته بالأجواء التي تعكس روح التكافل، ومشددًا على أن مصر دائمًا بها خير، وأن المصريين يقفون معًا في الأزمات. 

وأضاف أن المبادرة تقرب بين الناس، متمنيًا استمرارها طوال العام وليس في رمضان فقط، وأن يكون القادم أفضل للمصريين جميعًا.

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

