أخبار السيارات | أقوى بورش تايكان الكهربائية .. مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء النانو سيراميك

​كشفت بورش عن نسخة اختبارية مرعبة من "تايكان" موديل 2026، استلهمت تقنياتها من الأسطورية "911 GT3 RS" لكسر حاجز 1000 حصان. السيارة مزودة بجناح خلفي ضخم ونظام تعليق نشط يقرأ تضاريس الطريق في أجزاء من الثانية، لتقدم أداءً استثنائيًا يضعها في مواجهة مباشرة مع عمالقة التقنية الصينيين. تهدف بورش من هذا الطراز إلى إثبات أن الكهرباء يمكن أن توفر "أدرينالين" صافيًا يتفوق على محركات الاحتراق في الحلبات العالمية.

​يوضح خبراء العناية بالسيارات الفرق الجوهري بين طبقة "النانو سيراميك" السائلة وفيلم حماية الطلاء (PPF)؛ حيث يعمل الأخير كدرع مادي صلب يمتص الصدمات والخدوش بفضل مادة "البولي يوريثين". بينما يمنح النانو سيراميك لمعانًا براقًا وسهولة في التنظيف، يظل الـ PPF الخيار الأفضل لحماية طلاء المصنع حمايةً كاملة من الحصى وفضلات الطيور، شريطة الالتزام بقواعد الغسيل وتجنب الفرش الخشنة تمامًا لضمان استدامة الفيلم.

​دخلت سكودا حلبة المنافسة في فئة الـ SUV الكهربائية الكبيرة بطرازها الجديد "بيك" (Peak)، الذي يضم 3 صفوف من المقاعد ليكون البديل الكهربائي لـ "كودياك". تعتمد السيارة على منصة "MEB" المتطورة مع بطارية تمنح مدى قيادة يتجاوز 600 كم، مما يجعلها منافسًا شرسًا لسيارات هيونداي أيونيك 9 وكيا EV9. صممت سكودا هذه السيارة لتلبي احتياجات العائلات العصرية، مع توفير مخارج طاقة وأنظمة قيادة ذاتية تجعل الرحلات الطويلة تجربةً مريحةً وذكيةً.

​أحيت فولفو أيقونتها الكلاسيكية "P1800ES" في إصدار "ريستومود" فاخر، حيث سيتم بناء 5 وحدات فقط سنويًا يدويًا حسب الطلب. يدمج هذا المشروع بين خطوط السبعينيات الساحرة وتقنيات القيادة المعاصرة، مع نظام عادم مزدوج يمنح المحرك نغمة رياضية فريدة. يمثل هذا الطراز تحفة فنية لهواة الاقتناء الذين يبحثون عن التميز، حيث تعبر كل نسخة عن شخصية مالكها تعبيرًا دقيقًا، مما يجعلها واحدة من أندر السيارات في عام 2026.

​تواجه هيونداي مأزقًا قانونيًا ضخمًا في الولايات المتحدة، بعد استدعاء أكثر من 610,000 سيارة، منها حوالي 568,000 من طراز "باليسيد" بسبب خلل في الوسائد الهوائية الستائرية. الخطر يكمن في إمكانية انفتاح الوسائد بطريقة غير صحيحة عند الحوادث، مما يزيد من احتمالية الإصابة. كما شمل الاستدعاء عيوبًا برمجية في لوحات العدادات الرقمية، مما يضع الشركة الكورية تحت ضغط كبير لإصلاح هذه العيوب إصلاحًا جذريًا قبل موعد 23 مارس 2026.

​كشف تقرير فني عن مخاطر استخدام زيوت المحرك الأمريكية (API) في المحركات الأوروبية، بسبب اختلاف تصميم فلاتر العادم (DPF/GPF) وحساسيتها العالية للإضافات الكيميائية. تتطلب المحركات الأوروبية زيوتًا ذات لزوجة ثابتة وقدرة عالية على مقاومة الأكسدة لتناسب فترات التغيير الطويلة، بينما قد يتسبب الزيت الأمريكي في انسداد الفلاتر وتلف "التيربو". لذا، يجب دائمًا التأكد من وجود "اعتماد المصنع" مثل (VW 507.00) على العبوة لتجنب إصلاحات باهظة الثمن.