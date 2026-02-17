قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء
كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة
لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟
نصف مليون سيارة هيونداي أمام القضاء الأمريكي بسبب عيوب خطيرة

عزة عاطف

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في فبراير 2026 عن حملة استدعاء واسعة النطاق لشركة هيونداي موتور في الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل أكثر من 610000 سيارة. 

وتصدرت سيارة هيونداي “باليسيد” المشهد باستدعاء ضخم طال 568576 سيارة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الوسائد الهوائية الستائرية. 

وبالتزامن مع ذلك، تم الإعلان عن استدعاء منفصل لأكثر من 41000 مركبة إضافية لمعالجة خلل برمج ي في لوحة العدادات الرقمية، مما يعكس تحديات تقنية متزايدة تواجه الصانع الكوري في السوق الأمريكي.

خلل الوسائد الهوائية في الصف الثالث لـ “باليسيد”

كشفت اختبارات الامتثال الفيدرالية أن الوسائد الهوائية الجانبية المخصصة لحماية ركاب الصف الثالث في طرازات باليسيد 2020-2025 قد لا تعمل بالشكل المطلوب عند وقوع حادث. 

وأوضحت التقارير أن هذه الوسائد قد تنفتح بطريقة غير صحيحة، مما يزيد من خطر إصابة الركاب أو فشل النظام في منع اندفاع الرأس خارج النوافذ. 

وتعمل هيونداي حاليًا على تطوير "علاج تقني" نهائي لهذا الخلل، حيث من المتوقع أن تبدأ في إرسال خطابات رسمية للملاك المتضررين بحلول 23 مارس 2026 لإبلاغهم بمواعيد الإصلاح المجاني.

عطل شاشات الطبلون يهدد سلامة القيادة

بعيدًا عن مشكلة الوسائد، استدعت هيونداي 41651 سيارة إضافية بسبب خلل في برمجيات لوحة العدادات الرقمية (Instrument Panel). 

ويتسبب هذا العطل في ظهور شاشة سوداء أو إعادة تشغيل النظام تلقائيًا أثناء القيادة، مما يحجب معلومات حيوية عن السائق مثل السرعة ومستوى الوقود ومصابيح التحذير. 

وأكدت الهيئة التنظيمية أن غياب هذه البيانات يزيد بشكل مباشر من احتمالية وقوع الحوادث، مشيرة إلى أن الحل سيكون ميسرًا عبر تحديث برمج ي بسيط يمكن إجراؤه في مراكز الخدمة أو عبر الهواء (OTA) لبعض الموديلات.

التزمت هيونداي بتنفيذ كافة الإصلاحات المتعلقة بالوسائد الهوائية ولوحة العدادات مجانًا لجميع العملاء الأمريكيين المشمولين بالحملة. 

وبالنسبة لمشكلة الشاشات، سيتم تحديث البرنامج لضمان استقرار وحدة التحكم في الطاقة ومنع حدوث التداخلات الكهربائية التي تؤدي لتوقف العرض. 

أما ملاك هيونداي "باليسيد"، فعليهم ترقب التحديثات القادمة في مارس، حيث لا يزال الموردون يعملون على تعديل تصميم وحدة الوسائد لضمان مطابقتها للمعايير الفيدرالية رقم 226 الخاصة بالحد من الاندفاع الجانبي.

استدعاء هيونداي باليسيد 2026 عيوب الوسائد الهوائية الجانبية عطل شاشة عدادات هيونداي استدعاءات السيارات أمريكا سيارات هيونداي 2026

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي بالضفة الغربية المحتلة

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمباراة هوكي شمال شرق الولايات المتحدة

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمباراة هوكي شمال شرق الولايات المتحدة

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

