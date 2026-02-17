نصف مليون سيارة هيونداي أمام القضاء الأمريكي بسبب عيوب خطيرة

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في فبراير 2026 عن حملة استدعاء واسعة النطاق لشركة هيونداي موتور في الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل أكثر من 610000 سيارة.

وتصدرت سيارة هيونداي “باليسيد” المشهد باستدعاء ضخم طال 568576 سيارة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الوسائد الهوائية الستائرية.

وبالتزامن مع ذلك، تم الإعلان عن استدعاء منفصل لأكثر من 41000 مركبة إضافية لمعالجة خلل برمج ي في لوحة العدادات الرقمية، مما يعكس تحديات تقنية متزايدة تواجه الصانع الكوري في السوق الأمريكي.

خلل الوسائد الهوائية في الصف الثالث لـ “باليسيد”

كشفت اختبارات الامتثال الفيدرالية أن الوسائد الهوائية الجانبية المخصصة لحماية ركاب الصف الثالث في طرازات باليسيد 2020-2025 قد لا تعمل بالشكل المطلوب عند وقوع حادث.

وأوضحت التقارير أن هذه الوسائد قد تنفتح بطريقة غير صحيحة، مما يزيد من خطر إصابة الركاب أو فشل النظام في منع اندفاع الرأس خارج النوافذ.

وتعمل هيونداي حاليًا على تطوير "علاج تقني" نهائي لهذا الخلل، حيث من المتوقع أن تبدأ في إرسال خطابات رسمية للملاك المتضررين بحلول 23 مارس 2026 لإبلاغهم بمواعيد الإصلاح المجاني.

عطل شاشات الطبلون يهدد سلامة القيادة

بعيدًا عن مشكلة الوسائد، استدعت هيونداي 41651 سيارة إضافية بسبب خلل في برمجيات لوحة العدادات الرقمية (Instrument Panel).

ويتسبب هذا العطل في ظهور شاشة سوداء أو إعادة تشغيل النظام تلقائيًا أثناء القيادة، مما يحجب معلومات حيوية عن السائق مثل السرعة ومستوى الوقود ومصابيح التحذير.

وأكدت الهيئة التنظيمية أن غياب هذه البيانات يزيد بشكل مباشر من احتمالية وقوع الحوادث، مشيرة إلى أن الحل سيكون ميسرًا عبر تحديث برمج ي بسيط يمكن إجراؤه في مراكز الخدمة أو عبر الهواء (OTA) لبعض الموديلات.

التزمت هيونداي بتنفيذ كافة الإصلاحات المتعلقة بالوسائد الهوائية ولوحة العدادات مجانًا لجميع العملاء الأمريكيين المشمولين بالحملة.

وبالنسبة لمشكلة الشاشات، سيتم تحديث البرنامج لضمان استقرار وحدة التحكم في الطاقة ومنع حدوث التداخلات الكهربائية التي تؤدي لتوقف العرض.

أما ملاك هيونداي "باليسيد"، فعليهم ترقب التحديثات القادمة في مارس، حيث لا يزال الموردون يعملون على تعديل تصميم وحدة الوسائد لضمان مطابقتها للمعايير الفيدرالية رقم 226 الخاصة بالحد من الاندفاع الجانبي.